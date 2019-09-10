Театральная студия "Поэтическое содружество" проводит дополнительный набор!

Театральная студия «Поэтическое содружество» - единственная студия в Эстонии, где молодых людей бесплатно знакомят с мировой культурой, прививают любовь к поэзии и театру. Здесь постигают основы стихосложения, исполняют поэтические композиции на трех языках – русском, эстонском и английском, развивают ораторские способности и вокальные данные, учат свободно двигаться и чувствовать себя на сцене.
В минувшем сезоне спектакль «Поэтического содружества» по трагедиям Шекспира «Ромео и Джульетта Макбет» был участником двух Международных фестивалей – HeadRead и «Дни Довлатова в Таллинне», постановка включала оригинальную оперу. Студенты были полноправными соавторами передачи Радио 4 «Литературный диксиленд», посвященной различным периодам и направлениям мировой литературы.
Выпускники студии неизменно поступают в ведущие театральные вузы Европы и России!
В нынешнем сезоне будет поставлен спектакль «Маскарад Отелло: горе от ума», который по традиции войдет в программы международных фестивалей. Продолжится передача «Литературный диксиленд».
Студия проводит дополнительный набор, приглашаются молодые люди в возрасте от 14-ти до 19-ти лет. Первое занятие – 14-го сентября в 13.00 в Доме писателей (Харью, 1). Если вы не успели зарегистрироваться, то приходите прямо на первое занятие!
Руководитель студии — Елена Скульская (skulskaja@infonet.ee)
Музыкальный руководитель – композитор Юрий Шлейфман
Студия существует при поддержке мэрии Таллинна и Союза писателей Эстонии.