Театральная студия "Поэтическое содружество" проводит дополнительный набор!

В минувшем сезоне спектакль «Поэтического содружества» по трагедиям Шекспира «Ромео и Джульетта Макбет» был участником двух Международных фестивалей – HeadRead и «Дни Довлатова в Таллинне», постановка включала оригинальную оперу. Студенты были полноправными соавторами передачи Радио 4 «Литературный диксиленд», посвященной различным периодам и направлениям мировой литературы.

Выпускники студии неизменно поступают в ведущие театральные вузы Европы и России!

В нынешнем сезоне будет поставлен спектакль «Маскарад Отелло: горе от ума», который по традиции войдет в программы международных фестивалей. Продолжится передача «Литературный диксиленд».

Студия проводит дополнительный набор, приглашаются молодые люди в возрасте от 14-ти до 19-ти лет. Первое занятие – 14-го сентября в 13.00 в Доме писателей (Харью, 1). Если вы не успели зарегистрироваться, то приходите прямо на первое занятие!

Руководитель студии — Елена Скульская (skulskaja@infonet.ee)

Музыкальный руководитель – композитор Юрий Шлейфман