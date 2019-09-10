КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной программе

"Мы готовы встретиться с США в конце сентября", - заявил в понедельник, 9 сентября, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй, о чем сообщает государственное информационное агентство ЦТАК. Чхве повторил призыв Пхеньяна к США выработать "приемлемую стратегию", в противном случае весь дипломатический процесс может быть поставлен под угрозу.

При этом спустя короткое время после заявления Чхве Сон Хуэя Пхеньян вновь провел испытания оружия. Как сообщило утром во вторник, 10 сентября, южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи, КНДР выпустила два неизвестных снаряда из западного региона в направлении Японского моря. Подробности о типе снарядов, дальности и максимальной высоте полета не сообщаются.