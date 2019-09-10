Финалист US Open Даниил Медведев поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

По итогам US Open финалист турнира Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира, сместив Доминика Тима. Стефанос Циципас стал седьмым в рейтинге, Кеи Нисикори опустился на восьмую строчку.

Полуфиналисты Маттео Берреттини и Григор Димитров поднялись на 12 и 53 позиции соответственно. 23-летний итальянец впервые попал в топ-15, а 28-летний болгарин вернулся в топ-25. Андрей Рублев, дошедший до 1/8 финала, вернулся в топ-40, а Доминик Кепфер, также дошедший до 1/8, поднялся на 32 позиции и впервые вошел в топ-100.