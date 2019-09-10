Вт, 10.09.2019
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Финалист US Open Даниил Медведев поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Daniil Medvedev väljakuintervjuul Flushing Meadowsil

ФОТО: Javier Rojas/Pi / ZUMAPRESS.com/Scanpix

АТР, Ассоциация теннисистов-профессионалов, составила новый рейтинг мирового мужского тенниса. Сразу за "Вечной тройкой" Джокович-Надаль-Федерер расположился россиянин Даниил Медведев, передает Sports.ru.

По итогам US Open финалист турнира Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира, сместив Доминика Тима. Стефанос Циципас стал седьмым в рейтинге, Кеи Нисикори опустился на восьмую строчку.

Полуфиналисты Маттео Берреттини и Григор Димитров поднялись на 12 и 53 позиции соответственно. 23-летний итальянец впервые попал в топ-15, а 28-летний болгарин вернулся в топ-25. Андрей Рублев, дошедший до 1/8 финала, вернулся в топ-40, а Доминик Кепфер, также дошедший до 1/8, поднялся на 32 позиции и впервые вошел в топ-100.

Хуан Мартин дель Потро, не защищавший прошлогодний финал, потерял 55 позиций и опустился на 71 строчку рейтинга. Джон Миллман, не защитивший четвертьфинал, опустился на 35 позиции в конец топ-100.

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