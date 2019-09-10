Исследование: 60% эстонских ИТ-специалистов готовы работать за границей

В ходе международного опроса выяснилось, что почти две трети эстонских цифровых талантов готовы покинуть Эстонию в случае предложения хорошей работы за рубежом. Для международных талантов в сфере информационных технологий Эстония занимает лишь 52-е место в рейтинге популярности в качестве страны назначения, при этом все же опережая Латвию и Литву.
The Boston Consulting Group и объединяющий ведущие мировые порталы по поиску работы союз The Network, куда входит и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee, объединили усилия и организовали одно из крупнейших в мире исследований мобильности рабочей силы Decoding Global Talent. В ходе исследования, охватившего более 360 000 работников, выяснилось, что две трети (67%) высококвалифицированных ИТ-специалистов готовы ради работы переехать за границу. В Эстонии покинуть страну ради работы готовы 60% специалистов в области цифровых технологий.
«На эстонском рынке труда значительно вырос спрос на специалистов с навыками в области информационных технологий. По данным Департамента статистики, число работников в секторе информационных технологий за год увеличилось на 10 %, а количество вакантных должностей в этой области во втором квартале этого года было на одну пятую (22 %) больше, чем за тот же период прошлого года. Помимо ИТ-сектора, цифровые таланты требуются и во многих других областях, стремительно переходящих на цифровые технологии (например, маркетинг и промышленность). На крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee в данный момент более 300 предложений работы, требующих высокого уровня навыков работы с цифровыми технологиями», – комментирует Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу портала поиска работы CVKeskus.ee.
«Результаты исследования говорят о том, что готовность покинуть родную страну ради работы у ИТ-специалистов значительно выше среднего показателя. Таким образом, эстонские работодатели конкурируют за цифровых талантов не только на внутреннем, но и на международном рынке труда. Более того, поскольку для ИТ-специалистов высшего звена скандинавские страны выглядят более чем в два раза привлекательнее нас, не стоит ожидать или бояться наплыва таких специалистов в Эстонию – привлечение рабочей силы потребует огромных усилий от наших работодателей», – добавляет Хенри Аувяэрт.
Эстония является наиболее предпочтительной из государств Балтии страной назначения среди цифровых талантов
Как и следовало ожидать, предпочтительной страной назначения для специалистов в области цифровых технологий являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Германия и Канада. В первую десятку входят шесть европейских стран. Наши северные соседи, финны, занимают в рейтинге 21-е место, а Латвия и Литва – 64-е и 75-е места соответственно. Эстония в качестве предпочтительной страны назначения опередила другие государства Балтии, заняв 52-е место.
«Переехать за границу ради работы готовы 60 % эстонских цифровых талантов. Это, безусловно, должно насторожить наших работодателей, – говорит Хенри Аувяэрт. – Для специалиста эстонского ИТ-сектора наиболее предпочтительной страной назначения тоже являются США. Германия находится на втором месте, на третьем – Великобритания, за ней следуют Швеция и Финляндия».
Что для цифровых талантов важнее всего на рабочем месте?
Цифровые таланты больше всего ценят баланс между работой и личной жизнью, в то время как для других (не связанных с цифровыми технологиями) работников важнее всего взаимоотношения с коллегами. На втором месте для ИТ-специалистов высшего звена находится возможность саморазвития, за которой следует возможность карьерного роста.
Кроме того, для специалистов с навыками в ИТ-области важны хорошие взаимоотношения с коллегами, размер финансовой компенсации (включая зарплату и премии), хорошие взаимоотношения с непосредственным руководителем, стабильность работодателя, интересная работа, признание за выполненную работу и творческая и инновационная рабочая обстановка.
Кто такие цифровые таланты?
В рамках исследования в качестве цифровых талантов рассматривались работники разных секторов, обладающие хорошими навыками в области цифровых технологий. У 80 % «цифровых талантов» имелось высшее образование, и две трети составляли мужчины. Наиболее распространенными у ИТ-специалистов высшего звена были навыки в области разработки и анализа данных, программирования, веб-разработки, цифрового маркетинга (включая аналитику) и разработки мобильных приложений.
Значительно меньше было талантов, обладающих навыками в области цифрового дизайна (включая дизайн взаимодействия с пользователем и пользовательского интерфейса), разработки искусственного интеллекта (включая обучение машин), робототехники, автоматизации или гибких процессов.
«В последнее время на рынке труда особенно ценятся навыки, связанные с искусственным интеллектом и обучением машин. Однако исследование показало, что подобные навыки довольно редки – всего 14 % цифровых талантов обладали хорошими знаниями в этой области», – сказал Хенри Аувяэрт.
Какие зарубежные страны являются наиболее предпочтительными для эстонских цифровых талантов?
- Соединенные Штаты Америки;
- Германия;
- Великобритания;
- Швеция;
- Финляндия;
- Испания;
- Канада;
- Норвегия;
- Австралия;
- Нидерланды.
Куда европейские цифровые таланты хотели бы переехать для работы?
- Соединенные Штаты Америки;
- Германия;
- Канада;
- Австралия;
- Великобритания;
- Швейцария;
- Франция;
- Испания;
- Япония;
- Италия.
21. Финляндия
52. Эстония
64. Латвия
75. Литва
10 лучших: какие факторы на рабочем месте наиболее важны для международных цифровых талантов?
- Баланс между работой и личной жизнью;
- Возможность саморазвития;
- Возможность карьерного роста;
- Хорошие взаимоотношения с коллегами;
- Финансовая компенсация (зарплата, премии);
- Хорошие взаимоотношения с непосредственным руководителем;
- Финансовая стабильность работодателя;
- Интересная работа;
- Признание за выполненную работу;
- Творческая и инновационная рабочая обстановка.
Авторами международного исследования Decoding Global Talent являются The Boston Consulting Group и объединяющий крупнейшие мировые порталы по поиску работы союз The Network, куда входит и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee. Свой вклад в виде ответов на вопросы внесли 366 139 работников и 6180 консультантов по найму персонала из 197 стран. Из Эстонии в исследовании участвовало 3489 работников.