Исследование: 60% эстонских ИТ-специалистов готовы ради работы переехать за границу

The Boston Consulting Group и объединяющий ведущие мировые порталы по поиску работы союз The Network, куда входит и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee, объединили усилия и организовали одно из крупнейших в мире исследований мобильности рабочей силы Decoding Global Talent. В ходе исследования, охватившего более 360 000 работников, выяснилось, что две трети (67%) высококвалифицированных ИТ-специалистов готовы ради работы переехать за границу. В Эстонии покинуть страну ради работы готовы 60% специалистов в области цифровых технологий.

«На эстонском рынке труда значительно вырос спрос на специалистов с навыками в области информационных технологий. По данным Департамента статистики, число работников в секторе информационных технологий за год увеличилось на 10 %, а количество вакантных должностей в этой области во втором квартале этого года было на одну пятую (22 %) больше, чем за тот же период прошлого года. Помимо ИТ-сектора, цифровые таланты требуются и во многих других областях, стремительно переходящих на цифровые технологии (например, маркетинг и промышленность). На крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee в данный момент более 300 предложений работы, требующих высокого уровня навыков работы с цифровыми технологиями», – комментирует Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу портала поиска работы CVKeskus.ee.

«Результаты исследования говорят о том, что готовность покинуть родную страну ради работы у ИТ-специалистов значительно выше среднего показателя. Таким образом, эстонские работодатели конкурируют за цифровых талантов не только на внутреннем, но и на международном рынке труда. Более того, поскольку для ИТ-специалистов высшего звена скандинавские страны выглядят более чем в два раза привлекательнее нас, не стоит ожидать или бояться наплыва таких специалистов в Эстонию – привлечение рабочей силы потребует огромных усилий от наших работодателей», – добавляет Хенри Аувяэрт.

Эстония является наиболее предпочтительной из государств Балтии страной назначения среди цифровых талантов

Как и следовало ожидать, предпочтительной страной назначения для специалистов в области цифровых технологий являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Германия и Канада. В первую десятку входят шесть европейских стран. Наши северные соседи, финны, занимают в рейтинге 21-е место, а Латвия и Литва – 64-е и 75-е места соответственно. Эстония в качестве предпочтительной страны назначения опередила другие государства Балтии, заняв 52-е место.

«Переехать за границу ради работы готовы 60 % эстонских цифровых талантов. Это, безусловно, должно насторожить наших работодателей, – говорит Хенри Аувяэрт. – Для специалиста эстонского ИТ-сектора наиболее предпочтительной страной назначения тоже являются США. Германия находится на втором месте, на третьем – Великобритания, за ней следуют Швеция и Финляндия».

Что для цифровых талантов важнее всего на рабочем месте?