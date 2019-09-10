Суд отказал педофилу в условно-досрочном освобождении

По оценке суда, риск совершения Хансаром нового преступления по-прежнему остается высоким, поэтому он должен оставаться в тюрьме, сообщила во вторник, 10 сентября, пресс-секретарь Тартуского уездного суда Анетт Крейтсман.

Кроме того, суд считает важным, что Хансар полностью отрицает совершение преступления, и утверждает, что он отбывает необоснованный приговор. Как отмечается в постановлении суда, нельзя утверждать, что цели приговора были достигнуты, если осужденный уверяет, что он несправедливо осужден или иным образом оправдывает свое поведение.

По мнению суда, условно-досрочное освобождение заключенного в такой ситуации также не соответствует интересам защиты правопорядка и чувствам справедливости общества.

Как писал ранее Rus.Postimees, приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.