Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 26 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно их Таллинна в Берлин начиная с 26 евро
Туда-обратно их Таллинна в Иорданию начиная со 101 евро
Туда-обратно их Риги на Тенерифе начиная с 96 евро
Туда-обратно их Риги на Лансароте начиная со 154 евро
Туда-обратно их Таллинна в Лондон начиная с 67 евро
Туда-обратно их Таллинна в Вену начиная с 79 евро
Туда-обратно их Таллинна в Одессу начиная со 146 евро
Туда-обратно их Таллинна в Нью-Йорк начиная с 250 евро
Туда-обратно их Хельсинки в Непал начиная с 415 евро
Туда-обратно их Таллинна на Шри-Ланку начиная с 516 евро