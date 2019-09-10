Вт, 10.09.2019
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  • На теле 35-летней Юлле были обнаружены признаки насильственной смерти

На теле 35-летней Юлле были обнаружены признаки насильственной смерти
Потерпевшую искали две недели

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Пропавшую Юлле нашли мертвой.

ФОТО: Marko Saarm

Случайные прохожие в Вильяндимаа нашли в озере тело пропавшей 35-летней Юлле. При осмотре трупа полицейские обнаружили на теле следы насилия.

Тело обнаружили в 50 километрах от деревни Вейсиярве, где в последний раз перед исчезновением видели женщину. Точная причина смерти Юлле будет установлена в ходе экспертизы.

В течение двух недель в районе шли активные поиски, в которых участвовали родственники, местные жители, добровольцы и полиция. К работе были привлечены собаки и различная спецтехника, но найти пропавшую так и не удалось.

«После исчезновения Юлле полиция начала уголовное производство, поскольку собранная информация указывала на то, что женщина исчезла не по своей воле. Первоначальные улики по-прежнему говорят о том, что было совершено преступление, и мы продолжаем расследовать события, предшествовавшие смерти женщины, и устанавливать личности возможных подозреваемых», - сказал глава Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь.

Какого именно характера повреждения обнаружены на теле погибшей, полиция не уточняет, ссылаясь на интересы следствия. У стражей порядка есть несколько версий, и сейчас занимаются поиском темной машины, которую видели местные жители, и в которой, предположительно, находилась нетрезвая компания. 

Напомним, что Юлле исчезла 27 августа, когда в деревне Вейсярве сошла с автобуса и направилась к дому.

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