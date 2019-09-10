Преступление или несчастный случай? Случайные прохожие нашли труп 35-летней женщины

Ее тело нашли в 50 километрах от деревни Вейсярве, где в последний раз перед исчезновением видели женщину. Точная причина смерти Юлле будет установлена в ходе экспертизы.

В течение двух недель в районе шли активные поиски, в которых участвовали родственники, местные жители, добровольцы и полиция. К работе были привлечены собаки и различная спецтехника, но найти пропавшую так и не удалось.

«После исчезновения Юлле полиция начала уголовное производство, поскольку собранная информация указывала на то, что женщина исчезла не по своей воле. Первоначальные улики по-прежнему говорят о том, что было совершено преступление, и мы продолжаем расследовать события, предшествовавшие смерти женщины, и устанавливать личности возможных подозреваемых», - сказал глава Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь.