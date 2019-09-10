Кальюлайд: нельзя проводить серьезную реформу русских школ без привлечения русскоязычного сообщества

"Во-первых, цель этого законопроекта – не улучшение качества образования русских детей и не усиление процессов интеграции в эстонском обществе. Совсем наоборот, - утверждает политик. - Во-вторых, как я неоднократно говорил, по моей оценке, нельзя проводить серьезную реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество. Говорить о реалистичной реформе можно будет только тогда, когда русское сообщество поддержит ее цели".

В-третьих, по его словам, ему кажется, что это не единственный вариант образования, который обеспечил бы русским детям хорошее знание языка и равные возможности на рынке труда.