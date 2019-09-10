Вт, 10.09.2019
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Кальюлайд: нельзя проводить серьезную реформу русских школ без привлечения русскоязычного сообщества

Raimond Kaljulaid

ФОТО: Erik Prozes

Сегодня в Рийгикогу обсуждают внесенный Партией реформ законопроект, который предусматривает переход всех школ Эстонии на эстонский язык обучения. Беспартийный депутат Раймонд Кальюлайд в своем блоге рассказал, почему он не поддерживает этот законопроект.

"Во-первых, цель этого законопроекта – не улучшение качества образования русских детей и не усиление процессов интеграции в эстонском обществе. Совсем наоборот, - утверждает политик. - Во-вторых, как я неоднократно говорил, по моей оценке, нельзя проводить серьезную реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество. Говорить о реалистичной реформе можно будет только тогда, когда русское сообщество поддержит ее цели". 

В-третьих, по его словам, ему кажется, что это не единственный вариант образования, который обеспечил бы русским детям хорошее знание языка и равные возможности на рынке труда. 

"В-четвертых, образование – это одна из немногих областей, принимаемые в которой решения имеют настолько долговременные последствия. А это значит, что любое решение нужно тщательно продумать и проанализировать", - подытожил он.

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