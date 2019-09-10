Споры вокруг ветропарка Айду: Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу

Уездный старейшина добивался признания недействительным права на застройку, предоставленного волостной управой Люганузе фирме Aidu Tuulepark OÜ для строительства ветрогенераторов.

Тем самым вступает в силу постановление Тартуского административного суда, в соответствии с которым протест существенно запоздал по сравнению с выданным за два года до того правом на застройку, сообщил Госсуд.

Согласно протесту, строительный проект, на основании которого в 2015 году выдали право на застройку, не был согласовано с Министерством обороны, а указанные в проекте ветрогенераторы существенно отличались от указанных в тематической планировке.

29 апреля этого года административный суд не стал рассматривать протест. Министерство юстиции обжаловало постановление административного суда, но 26 июня Тартуский окружной суд не удовлетворил жалобу.

Административный суд заявил в постановлении от 29 апреля, что уездный старейшина заметно превысил 30-дневный срок на подачу предложения об узаконивании ситуации. По оценке административного суда, еще летом 2016 года уездный старейшина должен был узнать и о предоставлении права на застройку, и о его содержании.

В связи с отказом Госсуда рассматривать жалобу вступает в силу постановление Тартуского административного суда от 29 апреля этого года, в соответствии с которым действует выданное волостной управой Люганузе фирме Aidu Tuulepark OÜ право на застройку для строительства ветрогенераторов.