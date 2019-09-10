Вт, 10.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Споры вокруг ветропарка Айду: Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу

Споры вокруг ветропарка Айду: Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу

Парк ветряков Айду.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу, в которой министерство не соглашается с позицией судов, решивших не рассматривать поданный уездным старейшиной Ида-Вирумаа в 2017 году протест.

Уездный старейшина добивался признания недействительным права на застройку, предоставленного волостной управой Люганузе фирме Aidu Tuulepark OÜ для строительства ветрогенераторов.

Тем самым вступает в силу постановление Тартуского административного суда, в соответствии с которым протест существенно запоздал по сравнению с выданным за два года до того правом на застройку, сообщил Госсуд.

Согласно протесту, строительный проект, на основании которого в 2015 году выдали право на застройку, не был согласовано с Министерством обороны, а указанные в проекте ветрогенераторы существенно отличались от указанных в тематической планировке.

29 апреля этого года административный суд не стал рассматривать протест. Министерство юстиции обжаловало постановление административного суда, но 26 июня Тартуский окружной суд не удовлетворил жалобу.

Административный суд заявил в постановлении от 29 апреля, что уездный старейшина заметно превысил 30-дневный срок на подачу предложения об узаконивании ситуации. По оценке административного суда, еще летом 2016 года уездный старейшина должен был узнать и о предоставлении права на застройку, и о его содержании.

В связи с отказом Госсуда рассматривать жалобу вступает в силу постановление Тартуского административного суда от 29 апреля этого года, в соответствии с которым действует выданное волостной управой Люганузе фирме Aidu Tuulepark OÜ право на застройку для строительства ветрогенераторов.

С ветропарком Айду также связано рассматривающееся Таллиннским административным судом дело, в рамках которого принадлежащая Сынаялгам Eleon Green и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора спорят о правомерности установленных в ветропарке ветрогенераторов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ