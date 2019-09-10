Резервы для утоления кадрового голода

Наше трудоспособное население стареет, и работников будет становиться все меньше, а расходы на них – все больше. В связи с этим конкурентоспособность эстонских компаний на внешних и внутренних рынках будет ухудшаться.

Очевидно, что для повышения конкурентоспособности необходимо больше инвестировать в улучшение эффективности производственных процессов, то есть в их автоматизацию.

Однако автоматизация производства и услуг требует квалифицированной рабочей силы, которой в Эстонии не хватает и которую нам необходимо срочно подготовить. Получается замкнутый круг.

Привлечение иностранных специалистов проблему не решит. Поскольку в долгосрочной перспективе вероятность уменьшения численности рабочей силы очень высока, то даже при высвобождении дополнительного свободного рабочего времени в результате автоматизации производства ставку надо делать на ускорение роста производительности труда предприятий.