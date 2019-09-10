Фото: хотите купить частичку советской истории на эстонском острове?

На острове Хийумаа продается здание кордона Рякюлья и жилой дом офицеров-пограничников. Предложение уникальное, такие редко встречаются на рынке недвижимости Эстонии.

Дом можно использовать по своему усмотрению - от собственного жилья до устройства в нем гшостиницы или хостела. В офицерском доме сейчас три квартиры.

ФОТО: KV.EE

Во дворе есть большой каменный погреб и артезианская скважина. Подключение к электросети возможно путем покупки нужного количества ампер. Здания требуют реновации.

По имеющейся детальной планировке можно увеличивать объем строений и использовать интеренсные архитектурные решения.

ФОТО: KV.EE