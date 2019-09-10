Вт, 10.09.2019
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  • Фото: хотите купить частичку советской истории на эстонском острове?

Фото: хотите купить частичку советской истории на эстонском острове?

ФОТО: KV.EE

На Хийумаа продается фрагмент истории советского периода, который вполне может заинтересовать предприимчивого и любящего вызовы покупателя, пишет Postimees. 

На острове Хийумаа продается здание кордона Рякюлья и жилой дом офицеров-пограничников. Предложение уникальное, такие редко встречаются на рынке недвижимости Эстонии. 

Дом можно использовать по своему усмотрению - от собственного жилья до устройства в нем гшостиницы или хостела. В офицерском доме сейчас три квартиры. 

ФОТО: KV.EE

Во дворе есть большой каменный погреб и артезианская скважина. Подключение к электросети возможно путем покупки нужного количества ампер. Здания требуют реновации. 

По имеющейся детальной планировке можно увеличивать объем строений и использовать интеренсные архитектурные решения. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE. 

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