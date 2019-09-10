Случилось! Театр "На Литейном" едет в Йыхви

Спектакли «Примадонны» и «Пеппи Длинныйчулок» уже давно востребованы и любимы в городе на Неве, теперь их увидят и жители Эстонии.

Театр «На Литейном» – один из самых интересных петербургских драматических театров. Репертуар его разнообразен, спектакли участвовали во многих театральных фестивалях и были отмечены премиями «Золотая Маска» и «Золотой софит». Художественный руководитель театра – Сергей Морозов.

6 октября в Йыхви Театр «На Литейном» покажет два спектакля. Один из них для детей.

Пеппи Длинныйчулок — с детства знакомый персонаж Астрид Линдгрен. ФОТО: Pressifoto

«Пеппи Длинныйчулок» — один из лучших детских спектаклей театра, на премьеру которого приезжала сама Астрид Линдгрен. Веселое представление про удивительную девочку, фантазерку и хулиганку не сходит со сцены Театра «На Литейном» уже много лет.

История юной мечтательницы Пеппи приворожила уже несколько поколений зрителей. Премьера этого спектакля состоялась в далеком 1986 году. Дети, которые когда-то видели эту постановку, теперь уже приводят на спектакль своих детей. Ведь главная героиня никогда не давала скучать своим зрителям, всегда дарила им радость, веселье и смех.

Роль Пеппи Длинныйчулок исполнит артистка Полина Воронова, обладательница премии общества «Театрал» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Вместе с ней выйдут на сцену ведущие артисты театра.

Для взрослых Театр «На Литейном» покажет спектакль «Примадонны». Персонажи искрометной комедии Кена Людвига просто созданы для того, чтобы ими восхищались, сочувствовали и приходили в восторг от их выдумок и выходок.

На этом спектакле зрителям скучать точно не придется. Кому-то вспомнится знаменитый фильм «В джазе только девушки», а кто-то увидит за неловкими смешными ситуациями и милыми наивными интригами настоящие шекспировские страсти.