Ибрагимовичу в Швеции поставят памятник

Инициатором возведения монумента 37-летнему игроку выступила Федерация футбола Швеции. Бронзовая статуя высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг будет установлена в Мальме, родном городе форварда. Открытие состоится 8 октября.

Памятник разместят на площади между старым и новым стадионами «Мальме», где Ибрагимович начинал карьеру.

По словам генерального секретаря шведской федерации Хокана Шестранда, памятник будет «данью уважения величайшему футболисту Швеции и одному из лучших игроков мира всех времен».