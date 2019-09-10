Свидетель: Туулберг дал мне 50 000 евро на чемпионат по парусному спорту

Прежде всего, Сепп отметил, что знаком с Туулбергом более 15 лет благодаря общему увлечению парусным спортом. При этом он заявил, что не знаком с Сависааром.

Сепп сказал, что в Эстонии предназначенные для открытого моря парусники стоят 100 000 - 500 000 евро, а их годовой бюджет составляет 50 000 - 500 000 евро. Когда они с Туулбергом решили принять участие в двух чемпионатах в 2015 году, Сепп стал менеджером команды и рулевым яхты, а Туулберг капитаном. «С подготовкой к двум чемпионатам были связаны затраты на покупку парусов, аренду судна, депозит, а также логистические затраты. Все они покрывались участниками по тому принципу, что тот, у кого больше финансовых возможностей, покрывает больше затрат», - заявил Сепп.

«Мы с Айваром договорились, что он будет финансировать на старте, чтобы мы смогли спокойно приступить к подготовке. В конце 2014 года Айвар заплатил 50 000 евро наличными, покрыв половину необходимой суммы. Очень многие затраты на ЧМ - это затраты наличными, например, за аренду яхты нужно платить частным владельцам, депозит также нужно выплачивать частным владельцам», - рассказал Сепп и добавил, что не помнит точное число, когда получил деньги, как не помнит и того, где он получил деньги от Туулберга.

По словам Сеппа, в 2014 году его банковские счета были закрыты из-за прошлых неудач в бизнесе, поэтому его устраивала передача денег наличными.

Согласно обвинению, в ноябре 2014 года Туулберг в ходе встречи в рабочем кабинете мэра в Таллиннской гоуправе обратился к Сависаару с просьбой устранить совместное предложение Antifire Tuleohutuslahendused OÜ и OÜ Tafrix с тендера по строительству внутренних коммуникационных систем и сетей Генератора культуры, чтобы фонд Tallinna Kultuurikatel смог объявить победителем конкурса совместное предложение OÜ Astlanda Ehitus и Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, одним из владельцев которой был сам Айвар Туулберг.

Согласно обвинению, Сависаар согласился выполнить просьбу и дать соответствующие указания главе городского Департамента предпринимательства и председателю совета SA Kultuurikatel Кайри Вахер, вслед за чем 17 ноября 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel представило комиссии по оспариванию тендеров приказ члена правления Генератора культуры Вяйно Сарнета о снятии совместного предложения Antifire OÜ и OÜ Tafrix с участия в конкурсе.

16 декабря 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel и связанные с Туулбергом компании заключили договор стоимостью 3 146 664,15 евро плюс НСО. За это Туулберг передал Сависаару благ на общую сумму 80 000 евро - прежде всего 50 000 евро, а позже еще 30 000 евро, говорится в обвинении.

В августе показания давал бизнесмен Александр Кофкин, заявивший, что уже давно не участвует в исполнительном руководстве фирмами и что он не оказывал на Сависаара воздействия для принятия решений в пользу этих фирм. Кофкин подчеркнул, что никогда не предлагал блага Сависаару и его знакомым.

Ранее показания также дал бизнесмен Велло Кунман, отрицавший знакомство с Сависааром и дачу ему взяток.