Ветераны боев за Дебальцево участвовали в таллиннском Осеннем забеге

Выживший после трех суток в снегу на боле боя украинский солдат, несмотря на ампутированную ногу, пробежал Осенний забег в Таллинне, пишет Postimees.
10-километровую дистанцию таллиннского Осеннего забега в минувшую субботу пробежали и три украинских солдата, получивших тяжелейшие ранения во время боев за Дебальцево. Этим они решили выразить свою поддержку другим украинским бойцам и обратить внимание на все еще продолжающуюся войну на востоке Украины. У Вадима Свириденко ампутированы обе ладошки и ступни, у Вадима Масниченко левая рука и правая нога, а Константин Винниченко получил тяжелую контузию в результате подрыва на мине. Все трое отправились воевать на восток Украины добровольцами.
16 февраля 2015 года БТР с украинцами прибыл на контрольный пункт под Дебальцево. Медик 128-й бригады Вадим Свириденко вместе с командиром вышли из машины, но в этот момент рядом с ними разорвалась вражеская мина. Свириденко получил осколочные ранения в правую ногу и плечо, ранен был и его командир. Сослуживцы сразу затащили их обратно в броневик и доставили в Дебальцево, где им оказали первую помощь.
В тот же вечер из Дебальцево выдвинулась колонна, состоящая из четырех машины, чтобы доставить раненых в Артемьевск (нынешнее название Бахмут). Солдат с более легкими ранениями погрузили в два БТРа, тяжелых на «УРАЛ» и «КАМАЗ». Через пять километров колонна остановилась, из передних машин начали кричать, после чего колонна попала под обстрел. Свириденко находился в последней машине колонны, – в БТРе – которая начала сдавать назад и попала на мину. От взрыва и взрывной волны он потерял сознание. «В нос ударила отвратительная вонь плавящегося металла»,- вспоминает он. Командир выпихнул Свириденко из горящего броневика, чем спас ему жизнь.
Солдаты погрузили раненых на «УРАЛ», но прежде чем машина начала двигаться, удар пришелся и по ней. Свириденко вылетел из машины и получил такой сильный удар, что так и остался лежать. Получивший ранения обеих ног командир дополз до машины, достал оттуда спальные мешки и отдал один из них Свириденко.
Несколько суток в объятиях сильного мороза
Всю ночь Свириденко слышал стоны своих сослуживцев, но не мог им помочь. После той ночи, когда температура опустилась ниже 20 градусов, помогать было уже некому – к утру все его сослуживцы умерли.
Следующие дни Свириденко провел в полубессознательном состоянии. Он ел снег, ползал между своими погибшими товарищами и искал в рюкзаках съестное, но безрезультатно. Он заметил, что его руки и ноги почернели.
На четвертый день он услышал рев мотора и рядом с ним остановился броневик. Человек в маске спрыгнул с машины и подошел к нему. На его рукаве Свириденко заметил черно-сине-красную эмблему Донецкой народной республики. «Вставай!» - приказал человек. «Я не могу, я не могу двигаться», - ответил Свириденко. «Тогда ползи к нашей машине, иначе оставим тебя здесь умирать», - сказал сепаратист. Собрав воедино последние силы, Свириденко пополз к машине и почувствовал, как его подняли на БТР.
Ему повезло, поскольку в этот момент шел обмен пленными. Свириденко доставили в больницу Днепропетровска, где, правда, выяснилось, что руки и ноги уже не спасти, поэтому их ампутировали.
Сейчас, несмотря на тяжелейшие ранения, Вадим Свириденко живет полноценной жизнью. Он участвует в марафонах по всему миру, таким образом, обращая внимание не проблемы солдат, получивших тяжелые ранения. «Я очень хочу снова вернуться туда и снова посмотреть на то место, где все произошло. Это моя маленькая мечта. Я надеюсь, что война закончится и это станет возможным. Мы сможем вернуться в свой мир, спокойно жить и смотреть на те события, как на историю», - сказал Вадим Свириденко в прошлую субботу, сидя в уличном кафе у гостиницы, расположенной на улице Вене в Старом городе Таллинна.
Свириденко был советником бывшего президента Украины Петра Порошенко по вопросам реабилитации раненых солдат. На той же должности он остался и с приходом нового президента Владимира Зеленского.
Константин Винниченко получил тяжелую контузию в боях под Дебальцево, когда рядом с ними разорвалась фугасная мина: «Я в тот момент был у пулемета. В то же время из-за наших спин мимо нас проезжал микроавтобус. У меня до сих пор перед глазами стоит картина, как взрывная волна вынесла окна автобуса, в салоне все были в крови, но водитель все же смог вывести всех с поля боя. Я потом весь был синий, но благодаря богу у меня остались и руки, и ноги».
Вадим Масниченко был ранен в боях под Дебальцево в результате взрыва минометной мины. «Миномет – это такая игрушка, которая может разорвать человека на куски. Мои левая рука и правая нога получили такие ранения, что их пришлось ампутировать. Слава богу, что у меня остались еще правая рука и левая нога. Сразу после ранения я понял, что с левой рукой и правой ногой больше ничего не сделать», - рассказал Масниченко.
Жизнь продолжается
Трое украинских военных встретились в Эстонии с нашими ветеранами миссий. «Важно, чтобы ветераны общались между собой. Очень важен обмен опытом, чтобы помочь друг другу справиться с физическими и психологическими травмами. Если посмотреть, как Украина заботилась о своих раненых солдатах в 2014 году и сейчас, то можно сказать, что мы сделали большой шаг вперед. Им нужно показать, что жизнь продолжается. Я смог начать жить дальше частично преодолев самого себя, а частично мне помогли. Мне помогали американские специалисты, но не только. Я работаю для того, чтобы ветераны чувствовали себя полноценными гражданами, чтобы они вернулись в общество, работали и стали такими же людьми, каким они были до того, как попали на войну», - говорит Свириденко.
По словам Константина Винниченко, конечно, эстонцы могут дать ценные советы украинцам: «Эстонцы были одними из первых, кто отправил своих военных в миссию в Ираке, после этого они получили ценный опыт в других кризисных регионах. Нам важна каждая деталь, как ваши солдаты справляются с возвращением в обычную жизнь».
Осенний марафон он бежал с украинским флагом: «Для нас важно, что рядом с нами эстонские ветераны, которые нас поддерживают. И маленькая поддержка дает нам очень много. Мы очень ценим, что Эстонская Республика все время выражала конкретное отношение к агрессии России на Украине».
Все три ветерана сражения за Дебальцево преодолели в субботу 10-километровую дистанцию Осеннего забега в Таллинне. Винниченко закончил на 4058 месте, его время составило 1.19.01. Свириденко и Масниченком преодолели дистанцию без замера времени. В Осеннем марафоне приняли участие 5363 человека, из них на время бежали 4702 человека.
Дебальцевское сражение
Поддерживаемые Россией сепаратисты взяли расположенный на востоке Украины в Донецкой области город Дебальцево под свой контроль в апреле 2014 года. Это стратегически важный населенный пункт, поскольку там находится железнодорожный узел между Донецком и Луганском. 28 июля 2014 года украинская армии отбила город.
14 января 2015 года поддерживаемые Россией сепаратисты Донецка и Луганска начали наступление.
В Дебальцевском сражении принимали участие с украинской стороны 6000 солдат, официальных данных о противной стороне нет. По данным Украины, на стороне противника участвовали 15 000-17 000 солдат, среди которых были и представители вооруженных сил России. Россия своего участия не признает.
Украинская сторона потеряла в том сражении 185 солдат. Данных о потерях противной стороны нет. По словам сепаратистов, в том бою погибли 58 их бойцов. По данным российской оппозиции, в Дебальцево погибли 70 российских военных. СБУ сообщала, что потери противной стороны, по их подсчетам, в разы больше.
Армия Украины отбила Дебальцево 20 февраля 2015 года.