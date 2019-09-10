Ветераны боев за Дебальцево участвовали в таллиннском Осеннем забеге

По словам Константина Винниченко, конечно, эстонцы могут дать ценные советы украинцам: «Эстонцы были одними из первых, кто отправил своих военных в миссию в Ираке, после этого они получили ценный опыт в других кризисных регионах. Нам важна каждая деталь, как ваши солдаты справляются с возвращением в обычную жизнь».

Осенний марафон он бежал с украинским флагом: «Для нас важно, что рядом с нами эстонские ветераны, которые нас поддерживают. И маленькая поддержка дает нам очень много. Мы очень ценим, что Эстонская Республика все время выражала конкретное отношение к агрессии России на Украине».

Все три ветерана сражения за Дебальцево преодолели в субботу 10-километровую дистанцию Осеннего забега в Таллинне. Винниченко закончил на 4058 месте, его время составило 1.19.01. Свириденко и Масниченком преодолели дистанцию без замера времени. В Осеннем марафоне приняли участие 5363 человека, из них на время бежали 4702 человека.

Дебальцевское сражение

Поддерживаемые Россией сепаратисты взяли расположенный на востоке Украины в Донецкой области город Дебальцево под свой контроль в апреле 2014 года. Это стратегически важный населенный пункт, поскольку там находится железнодорожный узел между Донецком и Луганском. 28 июля 2014 года украинская армии отбила город.

14 января 2015 года поддерживаемые Россией сепаратисты Донецка и Луганска начали наступление.

В Дебальцевском сражении принимали участие с украинской стороны 6000 солдат, официальных данных о противной стороне нет. По данным Украины, на стороне противника участвовали 15 000-17 000 солдат, среди которых были и представители вооруженных сил России. Россия своего участия не признает.

Украинская сторона потеряла в том сражении 185 солдат. Данных о потерях противной стороны нет. По словам сепаратистов, в том бою погибли 58 их бойцов. По данным российской оппозиции, в Дебальцево погибли 70 российских военных. СБУ сообщала, что потери противной стороны, по их подсчетам, в разы больше.

Армия Украины отбила Дебальцево 20 февраля 2015 года.