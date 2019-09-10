Разговоры о крахе рынка недвижимости - всего лишь слухи

«Год назад квартиры в Хааберсти предлагались как непревзойденные образцы идеального соотношения цены и качества, но к осени этого года покупатели вместо них заинтересовались объектами вокруг Таллинна, - сказала руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. – Покупательская активность и, соответственно, цены быстро растут в волостях Саку, Сауэ и Харку».

Согласно статистике сделок Земельного департамента, цены на квартиры в волости Сауэ в августе были на 15% выше, чем в тот же период прошлого года, а в волости Харку даже на 30% выше. В волости Сауэ в августе этого года было совершено 60 сделок с квартирной собственностью, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество сделок с квартирами в волости Ляэне-Харью почти удвоилось.

По сравнению с прошлым годов средняя цена квадратного метра квартир в Хааберсти упала на 2,7%, а объем сделок - более чем на треть.

В Таллинне средняя цена квадратного метра выросла на 7,2%. Это значительно ниже роста цен в Тарту, где квартиры за год подорожали на 16%. Цены квартир в Пярну выросли за год на 11%.