Фейковые отзывы об отелях на популярном сайте могут навредить миллионам туристов

Британская группа потребителей Which? изучила порядка 250 000 отзывов о 10 лучших отелях в 10 странах мира, размещенных на сайте TripAdvisor, и обвинила портал в размещении крайне подозрительных комментариев, выполненных по одному и тому же шаблону, пишет Turizm. Согласно их отчету, примерно в каждом седьмом отеле были выявлены явные признаки поддельных отзывов с хорошей оценкой, в то время как во многих других пользователи заявляли о серьезных проблемах объекта размещения.

Как сообщили представители группы потребителей, в прошлом году они довели до сведения руководства сайта данные о 15 отелях, содержащих фальшивые отзывы. После этого TripAdvisor признал, что 14 из них действительно хитрили с комментариями. В результате только шесть отелей были оштрафованы и получили два красных штрафных значка, являющихся самым серьезным предупреждением для пользователей. Он присваивается порталом, когда отель или достопримечательность несмотря на неоднократные предупреждения не меняет свою позицию и отказывается сотрудничать. Интересно, что в ходе нового расследования обвинения о фейках были сделаны в адрес двух отелей, только что снявших с себя красные значки.

Как заявила участник Which? Наоми Лич, неспособность TripAdvisor фильтровать фальшивые отзывы и предпринимать решительные действия против отелей, злоупотребляющих системой, может ввести в заблуждение миллионы путешественников и потенциально испортить им отдых.

Директор британского отделения компании Джеймс Кей в ответ отметил, что сайт ежедневно занимается выявлением нарушителей, и у сайта есть инструменты обнаружения мошенничества, которые намного сложнее, чем используемые Which? Кроме того, он упомянул прошлогодний случай, когда итальянский мужчина был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за продажу своих ложных отзывов в TripAdvisor различным компаниям.