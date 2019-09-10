Внезапно: глава Merko Ehituse Eesti покидает свою должность

Кейт Паал сообщил совету предприятия, что не желает оставаться в должности председателя правления после 14 ноября 2019 года, когда истечет срока действия его трудового договора. Он занял этот пост в 2016 году, а с 2002 года работал в концерне Merko на различных должностях.

«Работа председателем правления Merko Ehitus Eesti была крайне интересной и напряженной. Мне было приятно внести свой вклад в развитие крупнейшего дочернего предприятия концерна Merko. Строительный рынок постоянно меняется и успехов добиваются самые приспосабливающиеся, поэтому и наше предприятие должно по-прежнему уметь быстро адаптироваться. Чувствую, что развитие организации в целом идет в правильном русле и эти изменения, безусловно, придется продолжить», - сказал Кейт Паал.