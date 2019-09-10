Работа услуги Smart-ID нарушена

Сегодня около полудня из-за технического сбоя у пользователей услуги Smart-ID возникли проблемы с ее использованием, пишет Postimees.
Журналист Postimees попытался войти в интернет-банк Swedbank, а также в электронную среду сайта Krediidiinfo, но в обоих случаях на экране возникло сообщение об ошибке.
По сообщению отвечающего за работу Smart-ID предприятия SK ID Solutions, сбои в работе услуги наблюдаются начиная с 11.45.
«Мы выясняем причину неисправности. Пока сложно сказать, когда услуга будет снова доступна. Устранением проблемы занимаются», - сообщили в SK ID Solutions.