Работа услуги Smart-ID нарушена

Журналист Postimees попытался войти в интернет-банк Swedbank, а также в электронную среду сайта Krediidiinfo, но в обоих случаях на экране возникло сообщение об ошибке.

По сообщению отвечающего за работу Smart-ID предприятия SK ID Solutions, сбои в работе услуги наблюдаются начиная с 11.45.