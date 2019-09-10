Вт, 10.09.2019
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  • Рийгикогу вновь не поддержал план реформистов перевести все образование на эстонский язык

Рийгикогу вновь не поддержал план реформистов перевести все образование на эстонский язык

Täna alustab riigikogu oma sügisistungjärku. Toimub avaistung ja kõnega esinevad riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

ФОТО: Tairo Lutter

Во вторник, 10 сентября, Рийгикогу после продлившихся более двух с половиной часов обсуждений не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения, пишет Rus.ERR.

Согласно подготовленному фракцией Партии реформ проекту решения, парламент мог бы обратиться к правительству с предложением о введении единого и эстоноязычного дошкольного и школьного образования.

В случае, если бы инициатива реформистов прошла, в дальнейшем депутатам пришлось бы менять целый ряд законов: Закон о дошкольных учреждениях, Закон об основной школе и гимназии, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частной школе, Закон о школе по интересам, Закон о работе с молодежью и Закон об образовании взрослых. Кроме того, вероятно, пришлось бы изменить государственную учебную программу начальных и старших классов средней школы, перевести на эстонский все госэкзамены на разных уровнях школы, а выпускников программ языкового погружения перевести в эстонские школы.

Согласно пояснительной записке, переход образования на эстонский язык должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.

Из 97 присутствовавших парламентариев против идеи реформистов проголосовали 44, поддержали 32, а 21 депутат решил не голосовать.

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