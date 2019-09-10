Письмо экрешника: контрацептивы в половом акте недопустимы

До 1930-х годов использование контрацептивов считали аморальным все христианские концессии. На образовательном уровне прорыв в этом вопросе произошел в 1930 году, когда англиканская церковь на Ламбетской конференции одобрила использование контрацептивов при определенных условиях.

В 2005 году (PM, 26.4.2005) Postimees спросил у эстонских глав церквей, что они думают о контрацептивах? Единственным, кто остался верен законам природы, оказался апостольский администратор католической церкви Джордан, который отметил: «Использование противозачаточных средств противоречит ценности и значению сексуальности человека». Теперь же контрацептивная духовность распространена по всей планете, и многие называющие себя консервативными политики считают это революционное таинство сегодняшней неизбежностью. EKRE как партия не сформулировала своей позиции по этой теме ни в одной программе, таким образом, ее нельзя обвинять в отступлении по данному фундаментальному вопросу. Но эстонские консерваторы должны осмелиться хотя бы на уровне риторики честно говорить об этом, или они сдадутся, как и многие другие хорошо известные в мире консервативные партии.

Когда мы делаем сексуальным акт при помощи противозачаточных средств бесплодным, его можно сравнить с гомосексуальностью, где главной целью является краткосрочное физическое наслаждение, но что исключает возможность зарождения новой жизни. И как мы можем критиковать гомосексуальные отношения, если сами совершаем сексуальные акты с контрацептивами?

Националистические силы должны понять, что государственная граница и консервативная миграционная политика не обеспечивают нам сохранение жизнеспособной Эстонии. Для того, чтобы эстонцы могли производить народ Маарьямаа, нам нужно повернуть вспять революционный процесс – будучи антиглобалистами стать и образованными в области теологии. Но как я уже отметил, мы не может обвинять в своих бедах только чужаков, ради суверенитета и сохранения жизнеспособной Эстонии мы должны пожертвовать и своим благополучием, отдавая в наследство внукам более крепкое национальное государство, чем то, что мы имеем сейчас, в котором на равных с нами живут и представители разных национальных меньшинств.