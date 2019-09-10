Гениально: эстонка придумала, как обновить диван, не перетягивая его новой тканью

Признавайтесь, вы не догадывались, что мягкую мебель с текстильной обивкой можно перекрасить! Это же просто невероятно и не может прийти в голову ни при каких обстоятельтвах. Однако оказалось, что нашелся изобретательный человек, который не только это придумал, но и сделал.

Фотограф Кайри Наха облюбовала в магазине подержанных товаров старый диван в отличном состоянии. Проблема были лишь в том, что он был неподходящего цвета. Этот факт не удержал Кайри от покупки: у нее был план, как исправить ситуацию. Она купила диван, взяла в руки кисть и... перекрасила его!

Подходящую для этой цели краску Кайри купила в магазине Vintage Chick, где продаются меловые краски фирмы Annie Sloan, которые подходят для большого числа различных работ, в том числе и для покраски тканей.