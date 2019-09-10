Гениально: эстонка придумала, как обновить диван, не перетягивая его новой тканью
Предприимчивая и находчивая женщина обновила любимый старый диван не просто неожиданным способом: переделка оказалась к тому же очень дешевой, пишет Postimees.
Признавайтесь, вы не догадывались, что мягкую мебель с текстильной обивкой можно перекрасить! Это же просто невероятно и не может прийти в голову ни при каких обстоятельтвах. Однако оказалось, что нашелся изобретательный человек, который не только это придумал, но и сделал.
Фотограф Кайри Наха облюбовала в магазине подержанных товаров старый диван в отличном состоянии. Проблема были лишь в том, что он был неподходящего цвета. Этот факт не удержал Кайри от покупки: у нее был план, как исправить ситуацию. Она купила диван, взяла в руки кисть и... перекрасила его!
Подходящую для этой цели краску Кайри купила в магазине Vintage Chick, где продаются меловые краски фирмы Annie Sloan, которые подходят для большого числа различных работ, в том числе и для покраски тканей.
Кайри подтверждает, что результат превзошел все ожидания. Диван вышел очень красивым. Многие боялись, что после высыхания поверхность будет пачкать, но она объяснила, что бояться нечего. Краска оказалась стойкой, и диван цвета старой розы, превратившийся в изумрудно-зеленый, радует свою хозяйку.