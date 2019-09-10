Вт, 10.09.2019
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  • За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об возможном отсутствии ряда ожидаемых функций

За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об возможном отсутствии ряда ожидаемых функций

iPhone X. Иллюстративное фото.

ФОТО: THOMAS PETER / REUTERS

Самый известный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо разослал инвесторам письмо с изложением своих ожиданий относительно линейки Apple iPhone 2019, которая будет представлена уже сегодня вечером.

Многое из того, что предполагает Минг-Чи Куо, сообщалось и ранее, но в его заявлении есть и новые моменты. Прежде всего, аналитик уверен, что никакой поддержки стилуса Apple Pencil в новых смартфонах не будет. Все это были лишь предположения фанатов, пишет ixbt.com.

Кроме того, все новые iPhone сохранят разъем Lightning и не получат разъем USB-C, как утверждали слухи. Старшие модели с экранами OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма получат комплектный блок питания мощностью 18 Вт с разъемом USB-C. Младшая модель с ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма будет оснащена 5-ваттным блоком питания с разъемом USB-A.

Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple. Марк Гурман из Bloomberg поддержал Куо в том, что функция двусторонней зарядки для новых iPhone была отменена. Во всей линейке ожидается появление новых цветов.

За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об отмене ряда ожидаемых функций
 

Куо говорит, что поставки новых моделей iPhone сократятся на 5-10% по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия инноваций. Тем не менее, общие поставки iPhone в 2019 году могут достичь 180 миллионов единиц благодаря спросу, вызванному снижением цен на устаревшие модели iPhone.

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