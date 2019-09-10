Вт, 10.09.2019
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Между Таллинном и Нарвой три дня будет ходить языковой поезд

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В рамках провозглашенного Министерством образования и науки года эстонского языка и проходящей в конце месяца всемирной недели изучения эстонского языка с 24 по 26 сентября по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн будет передвигаться языковой поезд, в котором пассажиры смогут изучать эстонский язык.

Речь идет о пилотном проекте, цель которого – предложить новые возможности для изучения эстонского языка, сообщает Rus.ERR.

«У каждого желающего должна быть возможность в любое время в любом месте бесплатно изучать эстонский язык», – отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, добавив, что государство в последние годы стремительно развило и среду электронного обучения. Помимо популярного среди начинающих курса Keeleklikk свою нишу нашел и онлайн-курс для учеников, ранее уже изучавших язык, Keeletee.

Как пояснила руководитель Нарвского дома эстонского языка Маргарита Кялло, для желающих учить язык будет выделен специальный вагон: «Тот, кто не хочет участвовать, сможет и дальше спокойно заниматься своими делами».

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