Между Таллинном и Нарвой три дня будет ходить языковой поезд

«У каждого желающего должна быть возможность в любое время в любом месте бесплатно изучать эстонский язык», – отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, добавив, что государство в последние годы стремительно развило и среду электронного обучения. Помимо популярного среди начинающих курса Keeleklikk свою нишу нашел и онлайн-курс для учеников, ранее уже изучавших язык, Keeletee.