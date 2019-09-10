Между Таллинном и Нарвой три дня будет ходить языковой поезд

В рамках провозглашенного Министерством образования и науки года эстонского языка и проходящей в конце месяца всемирной недели изучения эстонского языка с 24 по 26 сентября по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн будет передвигаться языковой поезд, в котором пассажиры смогут изучать эстонский язык.
Речь идет о пилотном проекте, цель которого – предложить новые возможности для изучения эстонского языка, сообщает Rus.ERR.
«У каждого желающего должна быть возможность в любое время в любом месте бесплатно изучать эстонский язык», – отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, добавив, что государство в последние годы стремительно развило и среду электронного обучения. Помимо популярного среди начинающих курса Keeleklikk свою нишу нашел и онлайн-курс для учеников, ранее уже изучавших язык, Keeletee.
Как пояснила руководитель Нарвского дома эстонского языка Маргарита Кялло, для желающих учить язык будет выделен специальный вагон: «Тот, кто не хочет участвовать, сможет и дальше спокойно заниматься своими делами».