EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, которые не оплатили парковку

Несмотря на то, что фирмам выдали данные владельцев 6000 автомобилей, число самих штрафов может быть и больше, так как на счету некоторых машин их более одного.

В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что данные собственников транспортных средств они выдают лишь в том случае, если парковочный оператор предоставил доступ к своей электронной среде, где сотрудники департамента могут ознакомиться с основаниями для выдачи данных владельца машины, нарушившей правила парковки. Также в ведомстве подтвердили, что парковочные операторы смогут востребовать штраф, срок Давности которого не истек, то есть с момента его назначения прошло не более трех лет.