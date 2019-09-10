Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Кадри Симсон получит в ее кабинете портфель еврокомиссара по энергетике.
Еще на прошлой неделе издание Politico получило распределение должностей еврокомиссаров, где Симсон планировалось сделать еврокомиссаром по энергетике.
Европейский парламент в течение сентября оценит представленный во вторник новый состав еврокомиссии и одобрит его единым списком. Затем состав еврокомиссии утвердит Европейский совет.
Новый состав еврокомиссии приступит к работе 1 ноября.