Вт, 10.09.2019
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  • Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике

Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике

Кадри Симсон.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Кадри Симсон получит в ее кабинете портфель еврокомиссара по энергетике.

Еще на прошлой неделе издание Politico получило распределение должностей еврокомиссаров, где Симсон планировалось сделать еврокомиссаром по энергетике.

Европейский парламент в течение сентября оценит представленный во вторник новый состав еврокомиссии и одобрит его единым списком. Затем состав еврокомиссии утвердит Европейский совет.

Новый состав еврокомиссии приступит к работе 1 ноября.

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