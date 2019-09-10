Олег Сенцов намерен вернуться к режиссерской деятельности

Освобожденный российскими властями в ходе обмена пленными Олег Сенцов планирует вернуться к работе в кинематографе. Украинский режиссер останется в Киеве и будет "заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле - снимать кино и жить", заявил он во вторник, 10 сентября, на первой после возвращения в Украину пресс-конференции, передает Deutsche Welle.
Вопрос о возможной политической деятельности пока для него самого остается открытым, отметил далее Сенцов, добавив, что с ним пока не связывались никакие политики, за что он им благодарен. По его словам, он чувствует "определенную ответственность" перед своим народом и страной, поэтому намерен делать для Украины все, что в его силах. "Что касается Крыма, то вернусь туда только на танках... Не нужно воспринимать мои слова буквально", - добавил он.
Сенцов призвал бороться за освобождение украинцев и россиян
Режиссер также призвал общественность бороться за освобождение пленных украинцев, находящихся под арестом как в России, так и в Донбассе, а также за освобождение россиян, ставших в своей стране политическими заключенными. "Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он, указав, в частности, на дело приговоренного к 4 годам заключения Константина Котова.
Одновременно Сенцов опроверг факт получения российского паспорта. "У меня не было российского паспорта никогда", - отметил он, допустив, что РФ могла принудительно дать ему гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.
В Крыму Сенцов помогал эвакуировать украинских военных
Кроме того, украинский режиссер сообщил, что после аннексии Крыма весной 2014 года он содействовал вывозу с полуострова примерно половины украинских военнослужащих. Он лишь недавно узнал общее число военных, эвакуированных из Крыма после незаконного присоединения Россией. При этом он не занимался в Крыму уголовно наказуемой деятельностью, а лишь помогал вывозить военных и устраивал автопробеги в поддержку Украины, добавил он.
Проживавший в Крыму Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. 7 сентября 2019 года Украина и Россия произвели масштабный обмен заключенными, с каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер.