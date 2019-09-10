"В Крым вернусь только на танках": Сенцов дал первую пресс-конференцию

Вопрос о возможной политической деятельности пока для него самого остается открытым, отметил далее Сенцов, добавив, что с ним пока не связывались никакие политики, за что он им благодарен. По его словам, он чувствует "определенную ответственность" перед своим народом и страной, поэтому намерен делать для Украины все, что в его силах. "Что касается Крыма, то вернусь туда только на танках... Не нужно воспринимать мои слова буквально", - добавил он.

Сенцов призвал бороться за освобождение украинцев и россиян

Режиссер также призвал общественность бороться за освобождение пленных украинцев, находящихся под арестом как в России, так и в Донбассе, а также за освобождение россиян, ставших в своей стране политическими заключенными. "Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он, указав, в частности, на дело приговоренного к 4 годам заключения Константина Котова.

Одновременно Сенцов опроверг факт получения российского паспорта. "У меня не было российского паспорта никогда", - отметил он, допустив, что РФ могла принудительно дать ему гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.

В Крыму Сенцов помогал эвакуировать украинских военных

Кроме того, украинский режиссер сообщил, что после аннексии Крыма весной 2014 года он содействовал вывозу с полуострова примерно половины украинских военнослужащих. Он лишь недавно узнал общее число военных, эвакуированных из Крыма после незаконного присоединения Россией. При этом он не занимался в Крыму уголовно наказуемой деятельностью, а лишь помогал вывозить военных и устраивал автопробеги в поддержку Украины, добавил он.