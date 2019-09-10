Ааду Муст: наша цель - научить детей эстонскому языку, а не разрушать систему образования

По словам Муста, законопроект оппозиционной партии лишен всякого смысла. «Понятно, что невозможно в одночасье взять и перевести все русские школы на эстонский язык обучения. Для этого недостаточно педагогов, способных преподавать свой предмет на эстонском, нет соответствующих учебных материалов. Последствием такого стремительного перехода стал бы полный хаос и резкое падение качества образования в школах с русским языком обучения. В дальнейшем это привело бы к сильному отставанию этих школ по результатам экзаменов, у их выпускников были бы большие сложности при поступлении в вузы», - пояснил Муст.

Он отметил, что нет необходимости рушить имеющуюся систему образования, пытаясь обучить детей языку. Единственный разумный выход – продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения. «Например, сейчас государство продолжает внедрять программу, согласно которой в каждой группе детского сада с русским языком обучения эстонский будет преподавать педагог, для которого этот язык является родным. Уже в прошлом году в программе приняли участие 10 таллиннских и 11 ида-вируских детских садов. Всего в программе задействованы 53 детсадовских группы.

Благодаря государственной поддержке местные самоуправления смогли оплатить работу 53 педагогов, расходы на обучение и учебные пособия. В этом году в сотрудничестве с Таллиннским университетом будет оказана поддержка еще 30 присоединившимся к программе группам. С начала нового учебного года 120 педагогов ида-вируских детсадов и школ получат возможность пройти бесплатное обучение эстонскому языку для сдачи экзамена на категории В2 и С1», - сказал глава парламентской комиссии по культуре.

Муст добавил, что нормальное развитие государства возможно лишь при наличии высокого уровня образованности общества. «Если же в системе образования на первом месте будет стоять обучение языку, а получение знаний отойдет на второй план, то ни о каком развитии в долгосрочной перспективе говорить невозможно. Нельзя игнорировать процессы глобализации и их влияние на рынок труда – учитывая это, мы должны обеспечить нашу молодежь возможностью владеть языками. Но при этом мы не должны жертвовать качеством образования. Мы не можем допустить, чтобы значительная часть нашего общества не была образованна должным образом, в том числе в контексте прогнозов ситуации на рынке труда и масштабов нашей страны», - отметил он.

По словам Муста, необходимо, чтобы образование как залог успешности общества, было, наконец исключено из политической игры и попыток отдельных партий заработать на этом баллы, поскольку в будущем это может обернуться существенными потерями для нашего общества.