Банки, борющиеся с отмыванием денег, осложняют жизнь порядочных иностранных инвесторов

Как сказал Кирилл Вигул, подыскивать для иностранных фирм подходящие помещения для ведения бизнеса в Эстонии в течение последнего года становится все труднее. «У крупных и очень надежных иностранных компаний с большим опытом есть проблемы с началом в нашей стране коммерческой деятельности. Необходимые соглашения и договоры аренды могут быть уже заключены, но если открытие банковского счета оказывается практически невозможным, то о каком бизнесе может идти речь?» - отметил Вигул.

«Открытие банковского счета может занять месяцы, а иногда это невозможно сделать по непонятным причинам. Проблемы есть даже у компаний, которым EAS уже предоставил миллионную инвестиционную поддержку», - рассказал Вигул.

«Понятно, что банки боятся повторения скандала с отмыванием денег, но если само государство уже провело проверку данных и согласилось поддержать перевод компании в Эстонию, сотрудничество могло бы быть немного проще», - добавил Вигул.

По словам Кирилла Вигула, критерии, по которым открываются счета, чтобы компании могли начать работу, могли бы быть яснее. «Конечно, контроль необходим, но когда дело доходит до чрезмерной подозрительности, проявленной на всякий случай по отношению к достойным и давно созданным компаниям, это явно затрудняет их деятельность в Эстонии. К нам приходит честный инвестор, а когда он видит, какие проблемы его ждут, он начинает поглядывать на соседнюю страну», - сказал Вигул.