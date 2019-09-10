У BMW появился X5, работающий на водороде

Подробностями о силовой установке в BMW пока не делятся. Известно только то, что в ее состав не входит двигатель внутреннего сгорания – на это указывает отсутствие патрубков выхлопной системы, пишет Motor. В оформлении экстерьера также просматриваются элементы, указывающие на принадлежность кроссовера к i-линейке: колесные диски с синими акцентами и цвет кузова Mineral White.