У BMW появился X5, работающий на водороде

Во Франкфурте дебютировал BMW X5 i Hydrogen Next – концепция, которая демонстрирует возможности внедрения технологии топливных элементов, работающих на водороде. В 2022 году компания намерена запустить мелкосерийное производство таких автомобилей, а массовый выпуск начнется не раньше, чем в 2025 году.
Подробностями о силовой установке в BMW пока не делятся. Известно только то, что в ее состав не входит двигатель внутреннего сгорания – на это указывает отсутствие патрубков выхлопной системы, пишет Motor. В оформлении экстерьера также просматриваются элементы, указывающие на принадлежность кроссовера к i-линейке: колесные диски с синими акцентами и цвет кузова Mineral White.
В области системы привода с использованием технологии водородных топливных элементов BMW сотрудничает с Toyota. Компании подписали соответствующее соглашение о партнерстве еще в 2016 году. На тот момент у баварцев уже был опыт производства подобных транспортных средств: за год до этого они выпустили ограниченную партию водородных 5-Series GT.
В январе 2017 года BMW Group и Toyota объединились с 11 ведущими энергетическими, транспортными и промышленными компаниями для запуска глобальной инициативы, получившей название «Водородный совет». Его целью стало «создание единого видения энергетической революции» и ее продвижение. На сегодняшний день в состав совета входят примерно 60 компаний.