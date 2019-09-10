Картина дня: реформистам не дали закрыть русские школы, новая должность Кадри Симсон и востребование штрафов за парковку

Рийгикогу вновь не поддержал план реформистов перевести все образование на эстонский язык

Во вторник, 10 сентября, Рийгикогу после продлившихся более двух с половиной часов обсуждений не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения. Читать далее...

Ветераны боев за Дебальцево участвовали в таллиннском Осеннем забеге

Выживший после трех суток в снегу на поле боя украинский солдат несмотря на ампутированную ногу участвовал в таллиннском Осеннем забеге. Читать далее...

EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, которые не оплатили парковку

На основании январского решения суда с апреля Департамент шоссейных дорог начал выдавать парковочным операторам данные собственников автомобилей, которые нарушили правила парковки. Читать далее...

Кадри Симсон станет еврокомиссаром по энергетике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Кадри Симсон получит в ее кабинете портфель еврокомиссара по энергетике. Читать далее...

Преступление или несчастный случай? Случайные прохожие нашли труп 35-летней женщины

Случайные прохожие в Вильяндимаа нашли в озере тело пропавшей 35-летней Юлле. Читать далее...

Споры вокруг ветропарка Айду: Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу

Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу, в которой министерство не соглашается с позицией судов, решивших не рассматривать поданный уездным старейшиной Ида-Вирумаа в 2017 году протест. Читать далее...

СМИ: ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона

По данным СМИ, бывший член ближайшего окружения Путина более десяти лет поставлял ЦРУ информацию о ходе мыслей и приказах российского президента. Его пришлось вывезти из России из-за Трампа. Читать далее...

Письмо экрешника: контрацептивы в половом акте недопустимы

Использование средств защиты стало повседневной нормой, и большая часть людей считает их неотъемлемой частью полового акта, в котором не планируется новая беременность. Читать далее...

Разговоры о крахе рынка недвижимости - всего лишь слухи

Покупатели жилья, которые ищут квартиры с хорошим соотношением цены и качества, этим летом отвернулись от новостроек Хааберсти и устремились в более дальние пригороды Таллинна, показывает анализ рынка квартир, сделанный порталом City24. Читать далее...

Канцлер Минфина: надеяться на снижение топливного акциза не стоит

Снижение топливного акциза значительно уменьшило бы доходную часть госбюджета и заставило бы эстоноземельцев, и так зачастую отдающих предпочтение дизельным автомобилям, использовать моторы, еще сильнее загрязняющие окружающую среду, об этом, как пишет Postimees, сказал вице-канцлер Министерства финансов по налогово-таможенной политике Дмитрий Егоров. Читать далее...

Ааду Муст: наша цель - обучить детей эстонскому языку, а не разрушать систему образования

Необходимо продолжать усиливать обучение эстонскому языку в детсадах и школах с русским языком обучения. Наша задача заключается в том, чтобы выпускники русских школ свободно владели эстонским, однако мы не считаем приемлемым, чтобы при этом страдало качество их образования, сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст (Центристская партия), комментируя итоги голосования по законопроекту Партии реформ о переходе русских школ на эстонский язык обучения с сентября 2020 года. Читать далее...

Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года