К бою готовы: объявлен состав сборной Эстонии на чемпионат Европы

Сборная Эстонии в Нидерландах проведет пять поединков. В нашей отборочной группе выделяются два фаворита: Голландия и Польша. Также нашим атлетам будут противостоять команды Чехии, Украины и Черногории. Первым соперником сборной станет команда Польши, этот поединок пройдет в пятницу, 13-го сентября в Роттердаме.