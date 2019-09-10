К бою готовы: объявлен состав сборной Эстонии на чемпионат Европы

Сборная Эстонии объявила состав на стартующий уже на этой неделе чемпионат Европы по волейболу.
Сборная Эстонии в Нидерландах проведет пять поединков. В нашей отборочной группе выделяются два фаворита: Голландия и Польша. Также нашим атлетам будут противостоять команды Чехии, Украины и Черногории. Первым соперником сборной станет команда Польши, этот поединок пройдет в пятницу, 13-го сентября в Роттердаме.
Состав национальной команды Эстонии: Керт Тообал, Марккус Кеэль, Ренеэ Теппан, Хиндрек Пульк, Ардо Креэк, Тимо Таммемаа, Андри Аганитс, Андрус Раадик, Рауно Тамме, Кристо Колло, Роберт Тяхт, Мартти Юхками, Райт Рикберг, Сильвер Маар. Главный тренер Георге Крецу, тренеры Райнер Васильев и Алар Рикберг.