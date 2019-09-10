Канцлер Минфина: надеяться на снижение топливного акциза не стоит

Министр финансов Мартин Хельме, вступая в должность, дал надежду на то, что помимо алкогольного акциза, возможно, будет снижен и топливный. Выступивший сегодня на топливной конференции, организованной газетой Äripäev, чиновник министерства Егоров сказал, что, по крайней мере, сейчас, исходя из проведенных анализов, на это лучше не рассчитывать.

"То, что мы слышали, что если мы снизим акциз на дизель, то получим дополнительно 100 млн в госбюджет, никак не складывается. Мы проанализировали это вдоль и поперек, но ничего не выходит. Денежные горы тут просто не светят", - сказал Егоров.

Для сравнения он отметил, что если снизить налог на дизель до уровня Латвии, из госбюджета Эстонии утекло бы 50 млн евро в год. Если же снизить до уровня Литвы, то и вовсе 100 млн.

Вице-канцлер добавил, что снижение налогов на топливо не приведет к потоку в Эстонию иностранных грузовиков, как ошибочно полагают. "Мы не можем себя географически сдвинуть так, чтобы направить сюда транзитные потоки", - сказал Егоров, добавив, что когда в Эстонии налоги на дизель были низкими, ни финские ни шведские фуры не приезжали к нам, чтобы заправляться.

Один из вариантов заключается в том, чтобы сделать для грузоперевозчиков возможность возврата топливного акциза, но это повлекло бы за собой бюрократию и мошенничества, так что эта идея, очевидно, не подходит.

Егоров подчеркнул, что хотя в последнее время много говорится о приграничной торговле и отмене акцизов, сухие цифры говорят о том, что поступления от акцизов год от года растут. Если в 2013 году в казну поступило 384 млн евро топливного акциза, то в прошлом году - уже 543 млн. Это означает, что поступление акциза каждый год увеличивается на 30 млн евро.

Вице-канцлер отметил, что эстонцы всецело преданы дизельным автомобилям, что хорошо иллюстрирует статистика: за последние 15 лет потребление дизтоплива выросло с 270 млн литров в год до 700 млн литров. Если десять лет назад на учете состояло 100 000 дизельных машин, то в августе этого года их число приближалось к 300 000.

Это означает, что если снизить ставку дизельного акциза, жители Эстонии еще активнее будут отдавать предпочтение дизтопливу, что ставит под сомнение выполнение наших климатических целей.