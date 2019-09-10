Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года

На сегодняшнем кабинетном заседании правительство начнет обсуждение государственного бюджета на следующий год, руководствуясь при этом своими пятью приоритетами: Эстония, в которой хорошо создавать семью, сплоченное общество, наукоемкая экономика и свободное и защищенное государство.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, государственный бюджет должен наилучшим возможным образом соответствовать интересам народа Эстонии и помогать достижению поставленных правительством целей. «Для того, чтобы этого достичь, мы рассмотрим как потребности, так и возможности. Мы продолжим придерживаться консервативной бюджетной политики, которая учитывает состояние нашей экономики и будущие перспективы. Вместе с тем, мы не оставим без внимания те сферы жизни государства и общества, которые больше всего нуждаются в поддержке и помощи», - сказал премьер-министр.
При составлении проекта государственного бюджета правительство исходит из опубликованного вчера экономического прогноза Министерства финансов и принятой весной бюджетной стратегии на четыре года. Целью бюджетной стратегии является планирование действий и финансов в долгосрочной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В рамках государственного бюджета определяются конкретные расходы и доходы на следующий год, в том числе, например, окончательный фонд заработной платы в различных сферах.
Обсуждение бюджета будущего года продолжится и на следующей неделе. Правительство должно передать проект бюджета в Рийгикогу не позже, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть в конце сентября.