Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года

По словам премьер-министра Юри Ратаса, государственный бюджет должен наилучшим возможным образом соответствовать интересам народа Эстонии и помогать достижению поставленных правительством целей. «Для того, чтобы этого достичь, мы рассмотрим как потребности, так и возможности. Мы продолжим придерживаться консервативной бюджетной политики, которая учитывает состояние нашей экономики и будущие перспективы. Вместе с тем, мы не оставим без внимания те сферы жизни государства и общества, которые больше всего нуждаются в поддержке и помощи», - сказал премьер-министр.

При составлении проекта государственного бюджета правительство исходит из опубликованного вчера экономического прогноза Министерства финансов и принятой весной бюджетной стратегии на четыре года. Целью бюджетной стратегии является планирование действий и финансов в долгосрочной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В рамках государственного бюджета определяются конкретные расходы и доходы на следующий год, в том числе, например, окончательный фонд заработной платы в различных сферах.