Вт, 10.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Правительство начинает переговоры по бюджету 2020 года

Дом Стенбока. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

На сегодняшнем кабинетном заседании правительство начнет обсуждение государственного бюджета на следующий год, руководствуясь при этом своими пятью приоритетами: Эстония, в которой хорошо создавать семью, сплоченное общество, наукоемкая экономика и свободное и защищенное государство.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, государственный бюджет должен наилучшим возможным образом соответствовать интересам народа Эстонии и помогать достижению поставленных правительством целей. «Для того, чтобы этого достичь, мы рассмотрим как потребности, так и возможности. Мы продолжим придерживаться консервативной бюджетной политики, которая учитывает состояние нашей экономики и будущие перспективы. Вместе с тем, мы не оставим без внимания те сферы жизни государства и общества, которые больше всего нуждаются в поддержке и помощи», - сказал премьер-министр. 

При составлении проекта государственного бюджета правительство исходит из опубликованного вчера экономического прогноза Министерства финансов и принятой весной бюджетной стратегии на четыре года. Целью бюджетной стратегии является планирование действий и финансов в долгосрочной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В рамках государственного бюджета определяются конкретные расходы и доходы на следующий год, в том числе, например, окончательный фонд заработной платы в различных сферах.

Обсуждение бюджета будущего года продолжится и на следующей неделе. Правительство должно передать проект бюджета в Рийгикогу не позже, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть в конце сентября.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ