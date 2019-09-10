Таммерт: Туулберг помог выйти на связь с Сависааром

Таммерт сказал, что знает Туулберга еще с начала девяностых и что они познакомились благодаря спорту. Он также заявил, что знает Сависаара в качестве мэра. По словам Таммерта, в 2014 году он был исполнительным директором спортивного общества "Калев" и, поскольку обществу также принадлежал одноименный центральный стадион, оно в том числе участвовало в организации Праздника танца.

Это означало, что находившуюся в плохом состоянии инфраструктуру следовало подготовить к празднику и следовало найти варианты реновации стадиона для превращения его в стадион государственного уровня. «Мы решили, что нужно составить детальную планировку, где стадиону придавалась бы бизнес-функция, которая, в свою очередь, поощряла бы существование спортивной базы», - рассказал Таммерт и добавил, что при составлении планировки они сотрудничали с Urban Management OÜ, которая хотела получить помещения на территории стадиона.

Ходатайство об инициировании детальной планировки Таллинну подали еще в 2012 году. В 2014 году амбиции выросли и, по словам Таммерта, в сотрудничестве нескольких сторон родилась идея Дома эстонского спорта. Одним из партнеров был Айвар Туулберг, который входил в состав руководства Эстонского союза легкой атлетики и обладал значительным опытом в сфере строительства и бизнеса. «Нас беспокоило, что детальная планировка простаивала с 2012 года. Тогда Туулберг сказал, что проект достаточно созрел, чтобы эту идею можно было представить мэру. Туулберг заявил, что, поскольку он близко знаком с Сависааром, он попробует помочь устроить встречу», - сказал Таммерт.

По его словам, в сентябре 2014 года общество рассчитывало в течение осени получить от города и из Министерства культуры отклик на свои планы. В конце октября Туулберг договорился о встрече. «4 ноября состоялась встреча с Сависааром, где присутствовали я, Туулберг, президент спортивного общества, бывший в то время главой Кайтселийта Меэлис Кийли и ассистент Сависаара Батракова. Я не помню, выходила ли Батракова на время обсуждения. Мэру проект понравился, мы подписали заявление об общих интересах, в соответствии с которым город должен был максимально содействовать работе над детальной планировкой», - рассказал Таммерт. Он добавил, что на данный момент детальная планировка достигла той стадии, что осенью можно было бы уже ходатайствовать о праве на застройку.

После встрече Таммерт ушел вместе с Кийли и возможно, что Туулберг остался с мэром. Таммерт не смог сказать, по какой причине Туулберг мог оставаться у Сависаара.

В ответ на вопрос защитника, проводили ли Туулберг или связанные с ним предприятия работы на стадионе, Таммерт заявил, что предприятия Туулберга не участвовали в связанных со стадионом тендерах.

Согласно обвинению, в ноябре 2014 года Туулберг в ходе встречи в рабочем кабинете мэра в Таллиннской гоуправе обратился к Сависаару с просьбой устранить совместное предложение Antifire Tuleohutuslahendused OÜ и OÜ Tafrix с тендера по строительству внутренних коммуникационных систем и сетей Генератора культуры, чтобы фонд Tallinna Kultuurikatel смог объявить победителем конкурса совместное предложение OÜ Astlanda Ehitus и Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, одним из владельцев которой был сам Айвар Туулберг.

Согласно обвинению, Сависаар согласился выполнить просьбу и дать соответствующие указания главе городского Департамента предпринимательства и председателю совета SA Kultuurikatel Кайри Вахер, вслед за чем 17 ноября 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel представило комиссии по оспариванию тендеров приказ члена правления Генератора культуры Вяйно Сарнета о снятии совместного предложения Antifire OÜ и OÜ Tafrix с участия в конкурсе.

16 декабря 2014 года SA Tallinna Kultuurikatel и связанные с Туулбергом компании заключили договор стоимостью 3 146 664,15 евро плюс НСО. За это Туулберг передал Сависаару благ на общую сумму 80 000 евро - прежде всего 50 000 евро, а позже еще 30 000 евро, говорится в обвинении.

В августе показания давал бизнесмен Александр Кофкин, заявивший, что уже давно не участвует в исполнительном руководстве фирмами и что он не оказывал на Сависаара воздействия для принятия решений в пользу этих фирм. Кофкин подчеркнул, что никогда не предлагал блага Сависаару и его знакомым.

Ранее показания также дал бизнесмен Велло Кунман, отрицавший знакомство с Сависааром и дачу ему взяток.