Запрет на строительство в Айду сохраняется до решения о сносе ветрогенераторов

«Строительство всегда должно соответствовать планировке, запрещено строить против нее. Сейчас у девелопера имеется действующее право застройки, но установленные в ветропарке Айду ветрогенераторы 4 и 5 по-прежнему не соответствуют праву застройки и противоречат тематической планировке. Кроме того, право застройки не согласовано с Министерством обороны, поэтому, прежде чем продолжать строительство, нужно добиться согласования в Министерстве обороны», — сказала BNS пресс-секретарь TTJA Анне-Май Хелемяэ.

«TTJA предстоит переоценить и скорректировать свое запрещающее строительство предписание. Ветрогенераторы, расположенные на участках ветрогенераторов 4 и 5, представляют угрозу для государственной безопасности, запрет на строительство в их отношении сохраняется до тех пор, пока не будет решен вопрос об их сносе», — сказала Хелемяэ.

Проведенная Департаментом экспертиза документов показала, что два установленных в Айдуском ветропарке ветрогенераторы не соответствуют ни одному из известных строительных проектов, противоречат тематической планировке местного самоуправления, отсутствует обязательное согласование со стороны Министерства обороны и отсутствует согласие Земельного департамента как представителя владельцев.

Пресс-секретарь Министерства обороны Андрес Санг сказал BNS, что суд не занял содержательной позиции по действию и правомерности выданного в 2015 году права застройки для строительства ветропарка Айду.

«Сегодняшнее постановление государственного суда не изменило фактическую ситуацию, согласно которой уже установленные в Айдуском ветропарке ветрогенераторы не соответствовали тематической планировке, условиям проектирования и выданному в 2015 году праву застройки. Строительный проект, на основании которой действует девелопер, по-прежнему не согласован Министерством обороны», — сказал Санг.

Кроме того, по оценке Министерства обороны, постановление Госсуда об отказе от рассмотрения не является содержательным решением. «Суд не занял позиции по действию или правомерности этого конкретного, выданного в 2015 году права застройки», — сказал Санг.

Госсуд отказался рассматривать поданную Министерством юстиции жалобу, в которой министерство не соглашалось с позицией судов, решивших не рассматривать поданный уездным старейшиной Ида-Вирумаа в 2017 году протест.

Тем самым вступает в силу постановление суда, в соответствии с которым действительно выданное уездной управой Люганузе Aidu Tuulepark OÜ право застройки для строительства ветрогенераторов.

Уездный старейшина и Министерство юстиции требовали отмены действия права застройки, поскольку оно отличается от тематической планировки и не согласовано с Министерством обороны.

Административный суд заявил в постановлении от 29 апреля, что уездный старейшина заметно превысил 30-дневный срок на подачу предложения об узаконивании ситуации. По оценке административного суда, еще летом 2016 года уездный старейшина должен был узнать и о предоставлении права застройки, и о его содержании.

По словам главы Eleon Green Андреса Сынаялга, решение Госсуда означает, что в отношении Eleon Green OÜ прекращается действие всех предписаний Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

По словам председателя правления занимающегося девелопментом ветропарка Айду Aidu Tuulepark OÜ Олега Сынаялга, решение Госсуда подтверждает, что сделанные до сих пор строительные работы в Айдуском ветряном парке отвечают разрешениям на строительство и временный запрет прекращен.

По его словам, теперь прежде всего необходимо подсчитать расходы. «Нанесенный ущерб приостановкой монтажных работ довольно серьезен. Неожиданная остановка по строительству большего — на 30 ветряков — парка принесет, разумеется, прямой ущерб по причине нарушения условий крупных договоров поставок, которые были заключены для осуществления работ», — сказал Сынаялг.