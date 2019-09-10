Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина вступила в Центристскую партию.

Согласно данным Коммерческого регистра, Бетина Бешкина стала членом Центристской партии 9 сентября. До этого ни в одной из политических организаций она не состояла, передает Rus.ERR .

Свое решение она объяснила тем, что ей близка идеология Центристской партии: «Центристская партия отстаивает интересы наименее защищенных слоев населения, я считаю это правильным и справедливым. Будь то бесплатный общественный транспорт или повышение не облагаемого подоходным налогом минимума для работников с небольшим доходом».