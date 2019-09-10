Лобби крупной топливной сети принесло ей освобождение от требований по биокомпоненту

Месяц назад Министерство экономики разослало законопроект, который обязывал бы все заправки Эстонии продавать бензин или дизельное топливо с физическим содержанием биотоплива не менее 6,4% на литр. Проще говоря, министерство хотело установить универсальную границу, ниже которой ни один продавец топлива не мог бы опускаться.

Это возмутило компанию Alexela, которая благодаря крупномасштабным инвестициям сумела полностью заменить смесь дизеля с биотопливом на биометан. Поскольку метан не содержит CO2, в глазах государства компания отвечает целям по климату и окружающей среде.

"Это полнейшая чушь, даже преступление", - говорил месяц назад член правления Alexela Алан Вахт, по словам которого, государство хотело задушить свободную конкуренцию и создать искусственный спрос на этанол и биодизель, который не так экологичен.

В промежутке руководство Alexela подвергало намерения государства острой критике в СМИ, а также писало обращения в министерство. Кроме того представители компании ходили в Минэкономики на встречу с чиновниками. Работа принесла свои плоды: вчера министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил, что они отменяют вызвавшее столько неодобрения требование о 6,4-процентном нижнем пределе.

По сути это означает, что Alexela может сохранить нынешнее положение вещей и продолжать и в следующем году продажу дизеля и бензина без биокомпонента.

Аас обосновал смену решения тем, что с рынка поступали сигналы с пожеланиями исключений, поэтому он счел, что данную тему надо рассматривать в более широком контексте и найти решение, которое подошло бы и тем, кто хочет исключений. По новому предложению продавец стам будет решать, выполнит ли он обязательство частично или полностью за счет реального биотоплива или выполнит цель методом статистической торговли.

Решение Ааса не означает, что на заправках пропадет топливо с биодобавками. Поскольку, в отличие от Alexela, другие продавцы не инвестировали в биометан, они должны выполнить поставленные Евросоюзом цели по восстанавливаемой энергии за счет биодизеля или этанола. Как именно, когда и в каком объеме они это сделают, продавцы могут решать сами.