Вне дома: зачем капитан Гнутов собрал своих друзей в необычном месте

Александр Гнутов – один из самых харизматичных людей, с которыми я общалась в последнее время. Кроме неоспоримого мужского обаяния и незаурядного интеллекта, он сочетает в себе множество качеств, которых хватит на пятерых мужчин: капитан дальнего плавания, рыбак, байкер, меломан и повар-любитель. Причем его кулинарное мастерство уже давно выше умений некоторых профессионалов. Впрочем, Гнутов давно перешел эту зыбкую границу, поэтому коллеги-журналисты называют его энтузиастом кулинарии, а в меню он именуется шеф-патроном. А как вам такой титул: его любительство Александр Гнутов?

Так вот, Гнутову, который начинал свои кулинарные подвиги со званых ужинов для узкого круга друзей, стало тесно на кухне собственного дома. А так как друзей у Александра много, известные таллиннские рестораторы стали пускать его на свои кухни, а его друзей – за столики своих заведений. Благодаря социальным сетям информация об этих ужинах распространялась мгновенно, но так же мгновенно исчезали свободные места.

В начале сентября ужин из пяти блюд под романтическим названием «Симфония южно-европейских кухонь» прошел в гастростудии Promo Cash & Carry и состоял из блюд итальянской, испанской и португальской кухонь.

Пиршество началось с отменного по вкусу и сочности тартара из голубого атлантического тунца, но, согласитесь, худо-бедный гурман знает, что это такое. Но вот затем начались гастрономические загадки и шарады.

Черный конус - с чернилами каракатицы. ФОТО: Вера Копти

Хитрый Гнутов составил меню из пяти блюд на языках оригинала. Но много ли в зале было глубоких знатоков итальянского языка и итальянской кухни? Да, в пасте и пицце мы много чего понимаем, знакомы с лазаньей и мортаделлой, пробовали ньоки. А вот вам на засыпку название - Due Arancini Siciliani. Сразу пахнуло свежей апельсиновой цедрой, правда? Именно так – arancini – апельсинчики – называется популярное сицилийское блюдо – панированные колобки из риса с разными начинками. В западной Сицилии их делают конической формы. Классические круглые были с начинкой из мясного фарша – не верьте слову «рагу»: по-итальянски паста болоньезе называется Ragù alla Bolognese, но к мясному рагу как к блюду отношения не имеет. А черные, конические – с палтусом и каракатицей, черный цвет – от чернил этого вкусного морского гада.

Съешь меня! ФОТО: Вера Копти

Третьей переменой стало сложное и потрясающе красивое блюдо из морепродуктов, которое иногда называют португальским буйабесом. Но это – совсем не буйабес. Это катаплана. Чего в ней только не было: рыба, мидии, различные морские моллюски и, конечно же, креветки, маленькие, средние и огромные, с длинными усами и грустными глазами.

Все это морское богатство плавало в остром бульоне из томатов, перца, чеснока, лука, вина и оливкового масла.