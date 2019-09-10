Вне дома: зачем капитан Гнутов собрал своих друзей в необычном месте
Масштабы знаменитых званых гастрономических вечеров Александра Гнутова растут пропорционально их успеху. Увеличивается количество столиков, удлиняется меню, усложняются блюда, становится все более уникальной винная карта и зашкаливает количество желающих попасть к нему на ужин. Почему? Что в них такого особенного?
Александр Гнутов – один из самых харизматичных людей, с которыми я общалась в последнее время. Кроме неоспоримого мужского обаяния и незаурядного интеллекта, он сочетает в себе множество качеств, которых хватит на пятерых мужчин: капитан дальнего плавания, рыбак, байкер, меломан и повар-любитель. Причем его кулинарное мастерство уже давно выше умений некоторых профессионалов. Впрочем, Гнутов давно перешел эту зыбкую границу, поэтому коллеги-журналисты называют его энтузиастом кулинарии, а в меню он именуется шеф-патроном. А как вам такой титул: его любительство Александр Гнутов?
Так вот, Гнутову, который начинал свои кулинарные подвиги со званых ужинов для узкого круга друзей, стало тесно на кухне собственного дома. А так как друзей у Александра много, известные таллиннские рестораторы стали пускать его на свои кухни, а его друзей – за столики своих заведений. Благодаря социальным сетям информация об этих ужинах распространялась мгновенно, но так же мгновенно исчезали свободные места.
В начале сентября ужин из пяти блюд под романтическим названием «Симфония южно-европейских кухонь» прошел в гастростудии Promo Cash & Carry и состоял из блюд итальянской, испанской и португальской кухонь.
Пиршество началось с отменного по вкусу и сочности тартара из голубого атлантического тунца, но, согласитесь, худо-бедный гурман знает, что это такое. Но вот затем начались гастрономические загадки и шарады.
Хитрый Гнутов составил меню из пяти блюд на языках оригинала. Но много ли в зале было глубоких знатоков итальянского языка и итальянской кухни? Да, в пасте и пицце мы много чего понимаем, знакомы с лазаньей и мортаделлой, пробовали ньоки. А вот вам на засыпку название - Due Arancini Siciliani. Сразу пахнуло свежей апельсиновой цедрой, правда? Именно так – arancini – апельсинчики – называется популярное сицилийское блюдо – панированные колобки из риса с разными начинками. В западной Сицилии их делают конической формы. Классические круглые были с начинкой из мясного фарша – не верьте слову «рагу»: по-итальянски паста болоньезе называется Ragù alla Bolognese, но к мясному рагу как к блюду отношения не имеет. А черные, конические – с палтусом и каракатицей, черный цвет – от чернил этого вкусного морского гада.
Третьей переменой стало сложное и потрясающе красивое блюдо из морепродуктов, которое иногда называют португальским буйабесом. Но это – совсем не буйабес. Это катаплана. Чего в ней только не было: рыба, мидии, различные морские моллюски и, конечно же, креветки, маленькие, средние и огромные, с длинными усами и грустными глазами.
Все это морское богатство плавало в остром бульоне из томатов, перца, чеснока, лука, вина и оливкового масла.
Название это блюдо получило от катапланы - португальской медной кастрюльки-скороварки, состоящей из двух полукруглых покрытых медью емкостей, соединенных петлей и двумя замками. Эту посудину нам даже продемонстрировали. Но исходя из количества гостей – более шестидесяти – роль катапланы выполнял огромный котел с крышкой.
Роль освежителя рецепторов c успехом сыграло intermezzo - сорбе из красных сицилийских апельсинов с острым оливковым маслом, в котором вкус масла и аромат апельсинов боролись до победного конца, пока не признали: боевая ничья.
Главным блюдом была выбрана валенсийская паэлья – блюдо сложнейшее, многокомпонентное и насыщенное вкусами – от курицы до морепродуктов. В этот момент показалось, что Гнутов соревнуется сам с собой: сможет ли он превзойти самого себя, способного организовать команду поваров работать слаженно, как один организм? А ведь смог. К счастью и удовольствию некоторых гостей мужского пола, можно было получить даже добавку этого сытного блюда. Некоторым дамам, наевшимся катапланой, добавка не понадобилась.
Завершил долгий ужин десерт – классические сицилийские канноли, которые мне доводилось пробовать в нескольких городах Италии. И что вы думаете? Приготовленные Гнутовым и его командой трубочки с нежнейшим кремом и апельсиновой цедрой заняли первое место! Браво!
Ужин сопровождался винами, тщательно подобранными к блюдам известным сомелье Юрием Братчиком, тоже другом Гнутова. Надо отдать Братчику должное: его временами парадоксальный, но неизменно тонкий вкус и отточенное мастерство ни разу его не подвели, и гармония итальянских, испанских и португальских вин с блюдами соответствующих кухонь была абсолютной.
Многие рестораны анонсируют и проводят ужины, когда всем гостям подают одни и те же блюда, но, поверьте опыту, атмосфера, царившая в тот вечер в Promo Cash & Carry, была неповторима. Хотя… где бы ни задумал проводить свое очередное гастрономическое шоу Александр Гнутов, оно обречено на шумный успех. Такой он человек.