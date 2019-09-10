Николай Карпюк. ФОТО: Скриншот с видео

Николай Карпюк попал в число заключенных, вернувшихся на Украину в результате обмена между Россией и Украиной. В России он был приговорен к 22,5 годам колонии строгого режима за предполагаемое участие в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований в 1994-1995 годах.

В интервью Русской службе Би-би-си он рассказывает о жизни во Владимирском централе и пытках током во Владикавказе.

Би-би-си обратилась в Следственный комитет России с просьбой прокомментировать заявления Карпюка, но ответа пока не получила.