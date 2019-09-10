Наглое поведение таксиста попало на видео читателя Postimees

«Поступок таксиста был ужасен еще и тем, что на самом деле он находился за мной, и как только я остановился на красный свет, он выдал такой пируэт. Можно представить, что могло произойти утром, если бы дети шли в школу по пешеходному переходу», - прокомментировал свой ролик читатель, пожелавший сохранить анонимность.

По словам старшего специалиста по дорожному движению Тартуской патрульной службы Янека Сарапуу, на основании этого видео им удалось установить личность совершившего опасный маневр таксиста, ему около сорока лет. Полиция связалась с ним и побеседовала о имевшем место нарушении ПДД. По оценке Сарапуу, маневр был опасным и мог повлечь за собой тяжелые последствия.