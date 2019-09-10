Наглое поведение таксиста попало на видео читателя Postimees

Внимательный читатель прислал в редакцию Tartu Postimees видео с регистратора своего автомобиля, на котором запечатлено, как таксист проезжает по улице Соола в центре Тарту на красный свет. По этой записи полиции удалось установить личность нарушителя.
«Поступок таксиста был ужасен еще и тем, что на самом деле он находился за мной, и как только я остановился на красный свет, он выдал такой пируэт. Можно представить, что могло произойти утром, если бы дети шли в школу по пешеходному переходу», - прокомментировал свой ролик читатель, пожелавший сохранить анонимность.
По словам старшего специалиста по дорожному движению Тартуской патрульной службы Янека Сарапуу, на основании этого видео им удалось установить личность совершившего опасный маневр таксиста, ему около сорока лет. Полиция связалась с ним и побеседовала о имевшем место нарушении ПДД. По оценке Сарапуу, маневр был опасным и мог повлечь за собой тяжелые последствия.
«Таксист признал свою вину, извинился и объяснил, что торопился выполнить заказ и поэтому в утренний час пик прошмыгнул на запрещающий сигнал светофора. «В этот раз мы остановились на беседе и предупреждении, мы четко дали понять водителю, что на дорогах Эстонии нет места таким маневрам и легкомысленному поведению», - добавил Сарапуу.