Школьная реформа важнее, чем политические игры во власть

Под управлением министерства делаются мелкие изменения, в основном, в русскоязычных школах и демонстрируется деятельность, влияние которой все же невелико. Я всячески поддерживаю инициативу министра Майлис Репс увеличить число эстоноязычных учителей в русскоязычных детсадах и теперь еще и в основных школах, но, при всем уважении, этого слишком мало для того, чтобы через десять лет мы могли признать, что наше молодое поколение понимает и доверяет друг другу и является сплоченным.

Результатом, очевидно, может быть то, что русскоязычные молодые люди будут чуть лучше владеть эстонским языком, но они по-прежнему лично не будут знать ни одного эстонца и наоборот. Между собой они и в дальнейшем будут знакомиться только в университете.

Сегодня в парламенте, к сожалению, в вопросе единой школьной реформы в Эстонии возникла напряженная ситуация, когда и коалиция, и оппозиция загнали себя в угол. У оппозиции нет сил или искреннего желания, чтобы даже инициировать дискуссию по программе реформы; коалиция не заинтересована в дискуссии по политическим соображениям, но в то же время у них нет и внутреннего желания самим заниматься реформой. И получается, что снова один из самых важных для Эстонского государства вопросов в результате политических игр власти отправляется на полку с пометкой «остается как есть», и с большой вероятностью мы и во время следующей предвыборной кампании признаем, что опять говорим о том, как нам начать двигаться в направлении единой эстонской школы.

К этому времени очередное поколение молодежи минует основную школу и утратит возможность начинать обучение вместе, в единой школе. Нынешние игры власти идут за счет будущего наших детей, и у обеих сторон не видно искреннего желания заняться оформлением этого будущего. Для этого было бы нужно выйти из игр во власть, найти точки согласия партий и быть во всех смыслах в меньшей степени политиком и в большей — государственным мужем.

Эстонское общество готово к тому, что мы изменим ситуацию при которой отдельно существуют эстоноязычные и русскоязычные школы и будем отводить детей, живущих в одном городе, селе и волости, в одну школу: в эстоноязычную школу, где у детей с другим родным языком будет возможность учиться и на своем родном языке, в зависимости от ситуации и пожелания родителей.

Моделей единой эстонской школы больше, чем школа, действующая только на эстонском языке, а помимо знания эстонского языка столь же важны общение, совместные занятия, дружба, команды и чувство того, что ребенок с другим родным языком получит поддержку и в развитии своего родного языка.