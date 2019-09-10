Совет ЕС утвердил список будущих еврокомиссаров

Также во вторник стали известны имена трех политиков, которых фон дер Ляйен собирается назначить исполнительными вице-председателями Еврокомиссии. Первый из них - нидерландский социал-демократ Франс Тиммерманс - будет курировать вопросы защиты окружающей среды. В ЕК под руководством Жан-Клода Юнкера он с 2014 года являлся первым заместителем председателя Еврокомиссии и занимался вопросами правового государства.

Вторым исполнительным вице-председателем ЕК станет представительница датских либералов Маргрете Вестагер, которая сфокусируется на проблемах цифровых технологий и вопросах конкуренции. С 2014 года Вестагер уже работала на посту комиссара по вопросам конкуренции в Еврокомиссии, возглавляемой Жан-Клодом Юнкером. Как и Тиммерманс, Вестагер сама баллотировались на пост главы Еврокомиссии. Однако главы государств - членов ЕК неожиданно предложили на этот пост представителя христианских демократов из Германии фон дер Ляйен.

Христианский демократ из Латвии Валдис Домбровскис станет третьим исполнительным вице-председателем ЕК. Сферами его компетенции будут экономические и социальные вопросы. С 2014 года он является одним из заместителей председателя Еврокомиссии и отвечает за вопросы, связанные с валютой евро.

Еврокомиссары в кабинете фон дер Ляйен

Как заявила фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони получит портфель еврокомиссара по вопросам экономики. В то же время должность комиссара по вопросам торговли займет ирландец Фил Хоган. Чешский политик Вера Юрова получит портфель европейского комиссара по вопросам базовых ценностей и транспарентности в Европе, передает корреспондент DW из Брюсселя,

Портфель комиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС фон дер Ляйен решила отдать венгру Ласло Трочани. Это решение может стать неудобным для Украины из-за конфликта между Будапештом и Киевом, начавшегося после принятия Украиной закона об образовании. Из-за вошедшей в него языковой статьи Венгрия начала, в частности, блокировать на политическом уровне заседания Комиссии НАТО - Украина.

Кроме того, фон дер Ляйен решила создать новый пост - еврокомиссара по международному сотрудничеству. Его займет Ютта Урпилайнен из Финляндии. По словам будущего председателя ЕК, эта должность станет ключевой для соседних с ЕС стран. "Критически важно, чтобы мы инвестировали в наших соседей", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Новые еврокомиссары и Россия

Энергетический портфель получит Кадри Симсон. Сейчас этой сферой заведуют зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете. Именно Шефчович представляет ЕС на трехсторонних газовых переговорах ЕС-Россия-Украина.

Ключевую роль в отношениях с Россией будет играть и испанец Жозеп Боррель, которого ранее определили кандидатом на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Когда он возглавлял МИД Испании, его считали приверженцем хороших отношений с Россией. В то же время Боррель называл РФ "старым врагом" ЕС, а также "неудобным соседом".

Состав и функции Еврокомиссии

Теперь полный состав Еврокомиссии, включая кандидатуры ее председателя и его заместителя - высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - должен будет одобрить Европарламент. После этого ЕК будет официально назначена Европейским советом.