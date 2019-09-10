Вт, 10.09.2019
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Финская полиция провела масштабные рейды против преступной группировки United Brotherhood

Финская полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: VESA MOILANEN/AFP/Scanpix

Полиция Финляндии в течение последней недели проводила масштабные рейды в Тампере, Турку, Ювяскюля, Лахти, Йоэнсуу, Вантаа, Порвоо, Туусула, Эспоо и Хельсинки. Центральная криминальная полиция в понедельник вечером на пресс-конференции рассказала, что речь шла об операции против организованной преступной группировки United Brotherhood, передает Yle.

Члены организации подозреваются во множестве различных преступлений, в том числе в тяжких наркотических преступлениях, применении насилия и экономических преступлениях.

В ходе обысков были найдены оружия и наркотики. В разных городах полиция задержала в общей сложности 21 человека, в частности, членов руководства United Brotherhood. На свободе до сих пор находится несколько десятков человек. По оценке полиции, в группировке состоит в общей сложности чуть более ста человек.

По сообщению полиции, United Brotherhood занимает доминирующую позицию в торговле наркотиками в Финляндии, особенно в юго-западной Финляндии.

В операции принимали участие власти Испании, Эстонии, Голландии, Литвы и Колумбии, а также Европол.

Прокурор и Полицейское управление требуют запретить деятельность United Brotherhood.

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