Финская полиция провела масштабные рейды против преступной группировки United Brotherhood

Полиция Финляндии в течение последней недели проводила масштабные рейды в Тампере, Турку, Ювяскюля, Лахти, Йоэнсуу, Вантаа, Порвоо, Туусула, Эспоо и Хельсинки. Центральная криминальная полиция в понедельник вечером на пресс-конференции рассказала, что речь шла об операции против организованной преступной группировки United Brotherhood, передает Yle.
Члены организации подозреваются во множестве различных преступлений, в том числе в тяжких наркотических преступлениях, применении насилия и экономических преступлениях.
В ходе обысков были найдены оружия и наркотики. В разных городах полиция задержала в общей сложности 21 человека, в частности, членов руководства United Brotherhood. На свободе до сих пор находится несколько десятков человек. По оценке полиции, в группировке состоит в общей сложности чуть более ста человек.
По сообщению полиции, United Brotherhood занимает доминирующую позицию в торговле наркотиками в Финляндии, особенно в юго-западной Финляндии.
В операции принимали участие власти Испании, Эстонии, Голландии, Литвы и Колумбии, а также Европол.
Прокурор и Полицейское управление требуют запретить деятельность United Brotherhood.