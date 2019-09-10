Финская полиция провела масштабные рейды против преступной группировки United Brotherhood

В ходе обысков были найдены оружия и наркотики. В разных городах полиция задержала в общей сложности 21 человека, в частности, членов руководства United Brotherhood. На свободе до сих пор находится несколько десятков человек. По оценке полиции, в группировке состоит в общей сложности чуть более ста человек.