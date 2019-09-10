Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Мужчина поджег себя у здания госсовета Удмуртии в Ижевске. СМИ сообщают, что это Альберт Разин, 79-летний активист удмуртского движения, ученый. Он был госпитализирован с тяжелыми ожогами и позже скончался.

Утром 10 сентября перед началом сессии госсовета к зданию республиканского парламента пришел человек с плакатом, сообщает корреспондент "Коммерсанта-Удмуртия" с места событий. Он поджег себя.

Еще один мужчина, который пришел вместе с пострадавшим, сообщил, что того зовут Альберт Разин. Разин - активист удмуртского движения, он боролся за то, чтобы "дети учили удмуртский язык и его не забывали", пишет "Коммерсант". Ранее он подготовил обращение к депутатам "Удмуртский этнос исчезает".

Глава республиканского управления Следственного комитета России Рустам Тугушев подтвердил, что это Альберт Разин.

Сообщалось, что он находился в крайне тяжелом состоянии. Как рассказал журналистам заместитель главврача 1-й республиканской клинической больницы Олег Шевцов, мужчину ввели в медикаментозный сон. Однако спасти его не удалось.

"Мужчина скончался", - сообщили Интерфаксу в больнице.

Разин родился в 1940 году, он заслуженный деятель науки Удмуртии, пишет "Коммерсант-Удмуртия". Кандидат философских наук, доцент, был одним из создателей лаборатории национальных отношений Удмуртского государственного университета (УдГУ), в 1992 году участвовал в создании Института человека УдГУ, был его директором "до практически полного сокращения штата сотрудников", говорится в справке портала udm-info.

Он раньше был ректором института и давно уволился, сейчас на пенсии, заявили РИА Новости в УдГУ.