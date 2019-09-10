Благодаря съемкам Кристофера Нолана в Ласнамяэ появится детская площадка

Соответствующее соглашение является частью договора, заключенного в июне горуправой и Allfilm, кинокомпания обязуется возместить расходы, связанные со съемками нового фильма Кристофера Нолана и вместе с тем инвестировать в местные инфраструктуры.

В июньском договора также перечислены другие расходы, известные на тот момент. Например, информирование населения составило до 30 000 евро. Стоимость реструктуризации общественного транспорта составила более 190 000 евро. Плата за закрытие улицы за закрытие Пярнуского шоссе составила около 12 000 евро, а за Лаагна-теэ - около 47 000 евро. Также у города были и другие расходы на десятки тысяч евро.