Из таллиннской многоэтажки эвакуировали людей: КаПо проводит следственные мероприятия

Сегодня вечером из многоэтажного дома, находящегося в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 58, эвакуировали людей, сейчас КаПо проводит там следственные мероприятия, передает Postimees.
«Сотрудники КаПо проводят в этом доме следственные мероприятия, и полицейские патрули помогли для обеспечения безопасности людей эвакуировать некоторые квартиры, но в настоящий момент я, к сожалению, в интересах производства не могу вдаваться в подробности. Сейчас важно знать, что опасности для жизни людей нет», - сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.
Дежурный пресс-секретарь полиции не согласился уточнить, что происходит на месте происшествия, он лишь сказал, что КаПо руководит происходящим, там проводят их следственные мероприятия и поэтому комментарии может дать только пресс-секретарь КаПо.