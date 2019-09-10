Вт, 10.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Из таллиннской многоэтажки эвакуировали людей: КаПо проводит следственные мероприятия

Из таллиннской многоэтажки эвакуировали людей: КаПо проводит следственные мероприятия

Сегодня вечером из многоэтажного дома, находящегося в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 58, эвакуировали людей, сейчас КаПо проводит там следственные мероприятия, передает Postimees.

«Сотрудники КаПо проводят в этом доме следственные мероприятия, и полицейские патрули помогли для обеспечения безопасности людей эвакуировать некоторые квартиры, но в настоящий момент я, к сожалению, в интересах производства не могу вдаваться в подробности. Сейчас важно знать, что опасности для жизни людей нет», - сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

Дежурный пресс-секретарь полиции не согласился уточнить, что происходит на месте происшествия, он лишь сказал, что КаПо руководит происходящим, там проводят их следственные мероприятия и поэтому комментарии может дать только пресс-секретарь КаПо.

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