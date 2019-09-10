Из таллиннской многоэтажки эвакуировали людей: КаПо проводит следственные мероприятия

«Сотрудники КаПо проводят в этом доме следственные мероприятия, и полицейские патрули помогли для обеспечения безопасности людей эвакуировать некоторые квартиры, но в настоящий момент я, к сожалению, в интересах производства не могу вдаваться в подробности. Сейчас важно знать, что опасности для жизни людей нет», - сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.